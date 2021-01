Le gardien

Un milliardaire se sent « trompé » par Josh Hawley face aux objections électorales

Jeffrey Yass, donateur du Club for Growth, a déclaré à l’associé qu’il n’avait pas prévu le rôle du sénateur dans la tentative de renverser la démocratie américaine Hawley a l’éditeur d’un livre abandonné par Simon & Schuster Josh Hawley prend la parole au Capitole américain le 6 janvier, le jour de l’attaque du Capitole. Photographie: AP Un milliardaire secret partisan de Josh Hawley et d’autres législateurs de droite a suggéré qu’il avait été «trompé» par le sénateur républicain du Missouri, qui a dirigé l’effort pour renverser les résultats des élections de 2020. Jeffrey Yass est cofondateur de Susquehanna International Group – dont le siège est à Philadelphie, en Pennsylvanie, un État critique critique – qui a fait don de dizaines de millions de dollars à des groupes républicains extrémistes qui ont soutenu l’effort de Donald Trump pour invalider sa défaite aux urnes par Joe Biden . Yass a déclaré en privé à un associé de longue date qu’il n’avait pas prévu comment ses contributions conduiraient à des tentatives de renversement de la démocratie américaine. «Pensez-vous que quelqu’un savait que Hawley allait faire ça? Yass a écrit à Laura Goldman, une ancienne société de change qui le connaît depuis plus de trois décennies. «Parfois, les politiciens trompent leurs donateurs.» Yass, qui ne donne pas d’interviews et évite généralement la publicité, a également déclaré à Goldman qu’il ne pensait pas que les élections de 2020 avaient été «volées», même s’il a directement et indirectement soutenu les républicains de droite qui ont à plusieurs reprises – et faussement – cherché à discréditer les résultats. . Les dernières retombées de la tentative du 6 janvier d’invalider l’élection, dans laquelle 147 républicains du Congrès se sont opposés aux résultats des collèges électoraux à la suite de l’attaque du Capitole, survient alors que Hawley et ses donateurs font face à des pressions et à des critiques pour son rôle. Hawley a déclaré s’opposer au dépouillement des voix électorales afin de lancer un «débat» sur la question de l’intégrité électorale. Il a nié que ses actions aient contribué à inciter à l’explosion de violence et à la violation du Capitole dans lesquelles cinq personnes sont mortes, dont un policier. Goldman a déclaré au Guardian qu’elle avait envoyé un courrier électronique à Yass parce qu’elle était contrariée d’apprendre son soutien à Hawley et à d’autres républicains, d’autant plus que les législateurs cherchaient à invalider les résultats des élections dans leur État d’origine, la Pennsylvanie, ce qui a aidé Biden à remporter la Maison Blanche. «J’ai approché Jeff Yass bouleversé après avoir lu l’article du Guardian [about his involvement in donations] parce que j’étais choquée, il permettrait que mon vote et le vote de ses voisins soient éventuellement invalidés par des politiciens à qui il donne des millions de dollars », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté: «Yass vit ici. Il connaît les politiciens locaux… il pourrait simplement les appeler et poser des questions s’il pensait que les résultats des élections étaient géniaux, ce qu’ils ne l’étaient absolument pas. Il n’a pas besoin de Josh Hawley, un sénateur du Missouri, ou de Ted Cruz, un sénateur du Texas, pour remettre en question les résultats des élections dans l’État dans lequel il vit depuis près de 40 ans. Goldman a publié des extraits des remarques privées de Yass sur Twitter. Le Guardian a pu vérifier l’authenticité des déclarations. Yass, un commerçant et passionné de poker qui est un donateur républicain actif et qui a été une force lors des élections en Pennsylvanie, a fait don d’environ 30 millions de dollars aux conservateurs Super Pacs lors du cycle électoral de 2020, faisant de lui le huitième donateur en importance aux élections, selon les données compilé par le Center for Responsive Politics. La plupart de ces dons ont été faits au Club for Growth, un groupe anti-fiscal qui, en 2018 et 2020, a soutenu 42 extrémistes républicains qui ont finalement voté pour renverser les résultats des élections même après que les insurgés ont pris d’assaut le Capitole américain. Le Club for Growth a été un soutien majeur à la fois de Hawley et de Cruz, son partenaire dans la recherche d’invalidation de l’élection. Yass n’a pas répondu aux demandes de commentaires du Guardian. Il n’a pas non plus répondu aux questions de savoir s’il continuerait à faire un don au Club for Growth ou s’il a discuté de problèmes avec Hawley et d’autres. Goldman a déclaré qu’elle avait cherché à discuter avec lui en partie parce qu’elle savait qu’il était un donateur politique «pratique». Le Club for Growth n’a pas répondu à une demande de commentaire. Le président du groupe, David McIntosh, a été un fervent partisan de certains des législateurs les plus antidémocratiques élus en 2020, y compris Lauren Boebert, un adepte de QAnon et défenseur des droits des armes à feu du Colorado qui a été critiqué pour avoir tweeté l’emplacement du président de la Chambre. , Nancy Pelosi, lors de l’émeute au Capitole, contre l’avis de la police. Dans une approbation de Boebert en juillet 2020, McIntosh a félicité le propriétaire du restaurant et novice politique pour sa compréhension du «préjudice irréparable» causé par «la démesure du gouvernement» et a déclaré qu’il ne doutait pas que Boebert serait un «tueur de feu conservateur» à Washington. Yass a déclaré à Goldman qu’il avait fait un don au Club for Growth il y a un an et a suggéré qu’il n’aurait pas pu prévoir ce que Hawley et d’autres pourraient faire. Mais les archives publiques montrent que Yass a également fait don de 2,5 millions de dollars au Protect Freedom Pac le 10 novembre 2020, une semaine après les élections américaines. Le Protect Freedom Pac, affilié au sénateur républicain du Kentucky Rand Paul, a diffusé des publicités contre les démocrates avant le second tour des élections de janvier en Géorgie, y compris des publicités affirmant que les démocrates cherchaient à dissoudre la police, à instituer des «soins de santé socialistes» et à lever des «billions de impôts ». Le site Web de Protect Freedom Pac déclare actuellement – et à tort – que les démocrates ont «volé» les élections de 2020 et utilisé la crise du Covid-19 pour modifier illégalement les lois électorales. Il a également approuvé une loi sur l’identification des électeurs en personne, une politique qui bloquerait de manière disproportionnée les électeurs minoritaires. Yass a reçu beaucoup moins d’attention que d’autres donateurs milliardaires, tels que Mike Bloomberg ou feu Sheldon Adelson, mais il est connu pour s’impliquer dans la politique locale, en donnant de l’argent aux candidats qui soutiennent les écoles à charte. Goldman a déclaré que le Guardian Yass était un partisan de longue date de la majorité républicaine de la législature de Pennsylvanie qui a mené la lutte pour empêcher le comptage des bulletins de vote par correspondance jusqu’au jour du scrutin. Les résultats définitifs de la Pennsylvanie n’ont été connus que quelques jours après les élections et la victoire de Biden a été remportée en grande partie à cause de centaines de milliers de bulletins de vote postaux qui ont été comptés après des votes en personne. Le bureau de Hawley n’a pas répondu à une demande de commentaire. Vous avez un conseil? Veuillez envoyer un courriel à Stephanie.Kirchgaessner@theguardian.com