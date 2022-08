L’Allemagne menacée de troubles de masse, selon un responsable de la sécurité

Les protestations contre les bordures de Covid-19 ressembleront à “une fête d’anniversaire pour enfant” par rapport à ce qui nous attend, selon un haut responsable de la sécurité

L’Allemagne pourrait être confrontée à des troubles de masse cet automne et les manifestations contre la crise énergétique pourraient être détournées par des extrémistes, a déclaré un responsable régional de l’agence de sécurité intérieure du pays.

Stephan Kramer, qui dirige le BfV dans le Land de Thuringe, a déclaré que l’Allemagne devait être préparée à la possibilité que “légitime” les protestations contre les crises énergétique et économique pourraient être « infiltré par des extrémistes ».

Il a déclaré mercredi à la chaîne de télévision ZDF que des manifestations pourraient être attendues au cours “Pénuries de gaz, problèmes d’énergie, difficultés d’approvisionnement, récession possible, chômage, mais aussi la pauvreté croissante jusqu’à la classe moyenne.”



“Extrémistes” qui pourraient détourner les manifestations comprennent les soi-disant «penseurs latéraux » qui se sont rassemblés contre les restrictions liées aux coronavirus pendant la pandémie, et des militants de droite qui ont déjà agité l’ambiance sur les réseaux sociaux ces derniers mois, a déclaré Kramer.

Si de tels scénarios se concrétisent, “nous sommes susceptibles d’être confrontés à des manifestations de masse et à des émeutes”, avertit le fonctionnaire.

En raison de Covid-19 et des retombées économiques des sanctions de l’UE contre la Russie à propos du conflit en Ukraine, “nous avons affaire à une société très émotive, agressive et pessimiste pour l’avenir, dont la confiance dans l’État, ses institutions et ses acteurs politiques est semée d’énormes doutes”, il expliqua.



“Cette humeur hautement émotionnelle et explosive pourrait facilement dégénérer”, a déclaré le chef de la sécurité, ajoutant que si cela se produisait, les affrontements observés par l’Allemagne pendant la pandémie «ressemble probablement plus à une fête d’anniversaire pour enfants » par comparaison.

Selon le responsable, une gestion de crise efficace et une coopération entre les forces politiques de tous bords seraient nécessaires pour éviter ce qu’il a appelé une “Automne chaud.”

Mais le facteur le plus important pour éviter les troubles et maintenir la paix sociale devrait être de restaurer la confiance des Allemands dans les autorités, a-t-il ajouté.

Kramer a également conseillé aux gens de “réfléchissez bien aux protestations et manifestations auxquelles vous vous joignez, ou mieux vaut vous en éloigner complètement, afin de ne pas soutenir les ennemis de la démocratie.”