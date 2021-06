L’Allemagne menace l’application Telegram d’amendes et demande l’accès aux forces de l’ordre – médias

Chaque mois, plus de 500 millions de propriétaires de smartphones soucieux de la sécurité utilisent Telegram. L’application crypte tous les chats et appels, et le fondateur d’origine russe Pavel Durov n’a pas embrassé la censure ou la collaboration avec les forces de l’ordre que ses concurrents de la Silicon Valley Facebook/WhatsApp Mark Zuckerberg et Jack Dorsey de Twitter ont.

Au milieu des rapports sur les marchés de la drogue, la criminalité et la propagation des « désinformation » sur Telegram, Durov a toujours refusé aux autorités de l’État l’accès aux données de ses utilisateurs. La confidentialité est primordiale et l’argument de vente de l’entreprise. « À ce jour, nous avons divulgué 0 octet de données utilisateur à des tiers, y compris des gouvernements », lit une déclaration sur le site Web de Telegram.

Le gouvernement allemand n’est cependant pas satisfait de cet arrangement. Dans un article présentant Durov, Der Spiegel a révélé vendredi que le ministère allemand de la Justice exigeait la plate-forme « se rendre accessible aux autorités … supprimer rapidement le contenu criminel et … transmettre activement les données des utilisateurs aux enquêteurs. »

La loi allemande sur l’application des réseaux oblige Facebook, YouTube et Twitter à supprimer tout contenu illégal ou préjudiciable qui leur est signalé. La loi ne s’appliquait pas auparavant à Telegram, mais le ministère de la Justice veut maintenant qu’il s’y conforme.

En plus de cela, l’Office fédéral de la justice, opérant sous les auspices du ministère, enquête sur Telegram pour ne pas avoir proposé de procédure de plainte pénale et pour ne pas avoir nommé de personne de contact pour les autorités. La société pourrait être condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à 55 millions d’euros (66,6 millions de dollars), a rapporté Der Spiegel.

La nouvelle de la répression apparemment imminente survient juste un jour après que les autorités de Francfort ont dissous une unité de police d’élite. Le commandement des opérations spéciales, connu sous le nom de SEK, a été dissous après qu’une vingtaine de membres de la force aient utilisé des applications de messagerie pour échanger du contenu extrémiste, notamment des images d’Adolf Hitler et des croix gammées, qui sont interdites en Allemagne.

On ne sait pas quelles applications les officiers ont utilisées, mais les précédentes répressions contre l’extrémisme de droite dans les cercles des forces de l’ordre se sont concentrées sur les discussions de groupe WhatsApp. Contrairement à Telegram, WhatsApp, propriété de Facebook, coopère avec les autorités pour supprimer les contenus illégaux.

