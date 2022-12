L’Allemagne manquera l’objectif de dépenses de l’OTAN – étude

Berlin a cependant réussi à affecter 10 milliards d’euros (10,5 milliards de dollars) à l’achat d’avions de chasse américains F-35A, rapporte Bloomberg

Malgré l’engagement antérieur du chancelier Olaf Scholz selon lequel les dépenses annuelles de défense de l’Allemagne dépasseraient 2% de son produit intérieur brut, il est probable qu’il n’atteindra pas l’objectif défini par l’OTAN dans les années à venir, selon une étude récente. Pendant ce temps, les médias, citant un document gouvernemental, affirment que Berlin a quand même réussi à affecter 10 milliards d’euros (10,5 milliards de dollars) à l’achat d’avions de chasse américains F-35A Lightning II.

Dimanche, le journal Rheinische Post, citant un rapport de l’Institut économique allemand basé à Cologne, a déclaré que l’objectif de dépenses de défense de 2 % restera inaccessible pour le pays jusqu’en 2026. Les chercheurs ont fait valoir que même les 100 milliards d’euros de dépenses spéciales de défense financées par la dette fonds créé plus tôt cette année ne changera pas la situation.

La cible est “au loin, et même des approvisionnements [that are] nécessaires à court terme n’avancent pas,» ont averti les chercheurs, cités par le Post. L’étude a souligné les récentes augmentations de prix ainsi que les retards dans la production d’équipements militaires pour l’échec apparent de Berlin à atteindre son objectif. Pour atteindre ce niveau, le gouvernement allemand devrait augmenter son budget de défense ordinaire »d’au moins 5 %,», estime le rapport.

Le chancelier Scholz a fait la promesse initiale le 27 février, quelques jours après que la Russie a lancé son offensive militaire contre l’Ukraine.

Selon l’OTAN, l’Allemagne était sur la bonne voie pour consacrer l’équivalent de 1,44 % de son PIB à la défense en 2022. Au grand dam de Washington, Berlin refuse depuis des années d’aligner ses dépenses militaires sur les directives du bloc. Le prédécesseur de Biden à la Maison Blanche, Donald Trump, a fustigé à plusieurs reprises l’allié, insistant sur le fait que «L’Allemagne est un pays riche et ils doivent payer.”

Pendant ce temps, lundi, Bloomberg, citant un «acte gouvernemental,» a rapporté que le cabinet de Scholz avait affecté 10 milliards d’euros (10,5 milliards de dollars) pour acheter 35 avions de combat F-35A Lightning II de cinquième génération aux États-Unis. Selon l’article, Berlin prévoit de financer l’opération à partir de son fonds spécial de 100 milliards d’euros, les premières livraisons étant attendues en 2026.

Cependant, l’AFP, rapportant une lettre classifiée à la commission du budget du parlement allemand, a affirmé que les responsables sont préoccupés par “retards et surcoûts» associé à l’achat. Le document aurait indiqué que Berlin pourrait ne pas effectuer les mises à niveau nécessaires de la base aérienne de Buechel, qui devrait accueillir les nouveaux jets, à temps pour leur arrivée.

Depuis la fin de la guerre froide, des inquiétudes ont été exprimées à plusieurs reprises en Allemagne au sujet de ce que certains experts et hommes politiques ont qualifié de graves insuffisances des forces armées (Bundeswehr). En 2019, un rapport parlementaire a révélé que moins de 50 % de ses chars, navires et avions étaient prêts à être utilisés à tout moment. Les législateurs ont également mis en garde contre la bureaucratie excessive dans l’armée allemande ainsi que son incapacité à attirer de nouvelles recrues.

Les autorités avaient cependant largement fermé les yeux sur les problèmes jusqu’à ce que le chancelier Scholz annonce une refonte complète de la politique de défense du pays en réponse à l’action militaire de la Russie en Ukraine. Il s’est engagé, entre autres, à saturer la Bundeswehr avec le matériel et l’équipement nécessaires.