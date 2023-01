L’Allemagne manque de respect à la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale – Varsovie

Berlin a eu tort de prétendre que la question des réparations était réglée, a déclaré un haut diplomate polonais

Le refus de l’Allemagne de payer les réparations de la Seconde Guerre mondiale à la Pologne est un signe de double standard et de manque de respect envers le peuple polonais, a déclaré Arkadiusz Mularczyk, secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères du pays.

La Pologne demande 1 370 milliards de dollars à Berlin en compensation des meurtres et destructions commis par les troupes d’Adolf Hitler pendant l’occupation allemande qui a duré entre 1939 et 1945.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré mardi que la question des dommages de guerre “reste fermé” et Berlin n’a pas l’intention de renégocier la question. Mularczyk a fustigé la position de l’Allemagne en tant que “faux.”

“Le cas de l’indemnisation non réglée de la Pologne pour les effets de la Seconde Guerre mondiale reste ouvert, moralement, politiquement et juridiquement”, Mularczyk a tweeté mercredi. “Nous avons une campagne internationale devant nous, mais je suis sûr que nous gagnerons à la fois pour la Pologne et les Polonais.”

“Les pertes de la Pologne étaient inimaginables, et les Allemands ont reçu notre rapport à ce sujet”, a déclaré mardi le diplomate à l’agence de presse polonaise. “Leur réponse, résumée en une phrase, montre une attitude absolument irrespectueuse envers la Pologne et les Polonais.”

Mularczyk a accusé Berlin de deux poids deux mesures, soulignant que le pays avait accepté l’année dernière de verser 1,1 milliard d’euros (1,16 milliard de dollars) à la Namibie en compensation des atrocités de l’époque coloniale. Il a déclaré que Varsovie continuerait à demander une indemnisation “constamment et intensément.”

L’Allemagne soutient que ses obligations liées à la Seconde Guerre mondiale ont été entièrement réglées en vertu du traité de 1990 qui a ouvert la voie à la réunification du pays au cours des dernières années de la guerre froide. Berlin a également fait valoir que Varsovie avait renoncé au droit de réclamer des réparations en vertu d’un accord de 1953 avec l’Allemagne de l’Est.

Varsovie, cependant, insiste sur le fait que la Pologne, qui était dirigée par le gouvernement communiste à l’époque, a été contrainte de signer l’accord de 1953 par l’Union soviétique.

La Pologne a de plus en plus demandé des réparations depuis le retour au pouvoir du parti conservateur Droit et justice (PiS) en 2015. Le gouvernement a présenté une demande officielle à l’Allemagne en octobre et a déclaré mardi qu’il demanderait l’aide de l’ONU.