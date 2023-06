L’Allemagne libère le conducteur recherché par l’Italie pour la mort du cycliste Rebellin dans l’attente d’une décision d’extradition

BERLIN (AP) – Les procureurs allemands ont déclaré qu’un chauffeur de camion recherché par l’Italie dans le cadre d’un accident l’année dernière qui avait tué le cycliste professionnel Davide Rebellin a été libéré de prison dans l’attente d’une décision sur son extradition.

Wolfgang Rieke est accusé d’homicide sur la route et d’avoir quitté les lieux d’un accident. Les autorités allemandes ont déclaré qu’il s’était rendu jeudi dernier dans la ville occidentale de Rheine.

Un porte-parole du bureau du procureur régional de Hamm, Daniel Dependahl, a déclaré que la libération du conducteur était normale dans les cas où il n’y a pas de risque de fuite. Cela ne préjugeait pas de la décision d’extradition, qui pourrait prendre plusieurs mois, a-t-il dit.

Rebellin, l’un des professionnels du cyclisme les plus anciens, a été tué le 30 novembre lors d’un entraînement près de la ville de Montebello Vicentino, dans le nord de l’Italie. À l’époque, les médias italiens ont rapporté que le camion qui l’avait heurté ne s’était pas arrêté. Mais les procureurs, citant une vidéo en bordure de route et des photos de témoins, ont déclaré que le chauffeur s’était arrêté, était sorti du taxi et s’était approché de Rebellin, puis était remonté dans le camion et avait quitté les lieux.

Rebellin avait pris sa retraite du cyclisme professionnel un mois seulement avant l’accident, mettant fin à une carrière de 30 ans avec sa dernière équipe, Work Service-Vitalcare-Dynatek. Les succès de Rebellin comprenaient des victoires à Paris-Nice et Tirreno-Adriatico ainsi qu’une victoire d’étape dans l’édition 1996 du Giro d’Italia, qu’il a également mené pendant six étapes.

The Associated Press