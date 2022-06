L’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas envisagent de revenir au charbon dans un contexte de pénurie de gaz

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BERLIN – L’Autriche, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas ont annoncé cette semaine leur intention de se préparer à ressusciter d’anciennes centrales au charbon alors que l’approvisionnement en gaz diminuait. Ces mesures sont intervenues quelques jours seulement après que Moscou a réduit les flux de gaz naturel vers plusieurs pays européens, dont l’Italie et la Slovaquie, alarmant les dirigeants qui s’inquiètent des réserves d’énergie avant l’hiver.

Ce n’est pas la direction dans laquelle ces gouvernements voulaient aller. Un retour au charbon contrarierait la politique climatique déjà en place à Amsterdam et Berlin. Certains responsables s’inquiètent de la menace à plus long terme qu’une telle décision ferait peser sur les efforts de lutte contre le changement climatique en Europe.

« Nous devons nous assurer que nous utilisons cette crise pour aller de l’avant et ne pas faire reculer les combustibles fossiles sales », a déclaré mardi à la presse la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Lorsqu’il est arrivé au pouvoir à la fin de l’année dernière, le nouveau gouvernement de coalition allemand composé des sociaux-démocrates de centre gauche, des Verts et des libéraux libéraux avait placé la politique climatique au centre de son agenda visant à avancer la sortie du charbon du pays à 2030. Ses plans ambitieux incluent également l’objectif d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2045. Mais la guerre de la Russie en Ukraine a bouleversé les plans dans un contexte d’incertitude concernant les coupures d’approvisionnement en gaz naturel de Moscou.

Dans un communiqué, son ministère a annoncé plusieurs mesures destinées à économiser le gaz naturel, notamment le redémarrage d’un nombre indéterminé de centrales électriques au charbon et l’utilisation d’un système d’incitations pour réduire la consommation industrielle de gaz.

Le ministère de Habeck a déclaré qu’avec la part de gaz utilisée pour produire de l’électricité en baisse, les exploitants de centrales à charbon de réserve « devraient se préparer maintenant pour que tout soit prêt à être utilisé dès que possible ».

Se tourner vers le charbon permet aux nations de remplacer le gaz naturel utilisé dans la production d’électricité et de le conserver pour d’autres usages car il ne peut pas être facilement remplacé, a déclaré Samantha Gross, directrice de la Brookings Institution’s Energy Security and Climate Initiative.

« Le passage temporaire au charbon n’est pas formidable du point de vue climatique, mais les… gouvernements européens s’en tiennent à leurs objectifs globaux de décarbonisation », a-t-elle déclaré au Washington Post. « On espère qu’il s’agit d’un ajustement à court terme pendant que l’Europe trouve des sources supplémentaires d’approvisionnement en gaz et, au fil du temps, déplace l’utilisation du gaz grâce à l’efficacité et au changement de technologie. »