L’Allemagne lance un avertissement aux membres de l’OTAN

La Hongrie et la Turquie doivent tenir leurs promesses et officialiser l’adhésion de la Finlande et de la Suède au bloc, a déclaré le ministre des Affaires étrangères

La Hongrie et la Turquie devraient cesser de bloquer la ratification de l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, a déclaré jeudi la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, ajoutant qu’il existe un “base limpide” pour avoir permis aux deux nations nordiques de rejoindre le bloc militaire.

Ankara et Budapest ont retardé le processus, Türkiye soulignant les inquiétudes concernant le soutien présumé de la Suède et de la Finlande aux Kurdes “terrorisme,” tandis que la Hongrie affirme qu’elle votera sur la question après avoir résolu un certain nombre de désaccords avec l’UE.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue suédois, Tobias Billstrom, Baerbock a déclaré qu’Ankara et Budapest se sont engagés à officialiser l’adhésion “et c’est exactement ce qu’ils doivent faire maintenant.”

Elle a ensuite reproché à Budapest d’avoir retardé le processus de ratification. “En ce qui concerne la question sur la Hongrie : je voudrais le souligner clairement (…) il n’y a pas de zone grise”, a-t-elle noté, ajoutant que Berlin fournirait “ses aimables encouragements” pour le processus d’adhésion.

En mai, au milieu de la campagne militaire russe en Ukraine, la Suède, ainsi que la Finlande voisine, ont rompu avec leur position de neutralité de plusieurs décennies et ont officiellement demandé leur adhésion à l’OTAN. Alors que le bloc a accepté les demandes, la candidature des nations nordiques doit être ratifiée par les 30 États membres, et l’approbation de la Turquie et de la Hongrie est toujours en attente.

Ankara exige que Stockholm et Helsinki fassent plus pour se battre “terrorisme,” notamment les groupes kurdes qui sont interdits en Turquie, les négociations à ce sujet sont toujours en cours.

Pendant ce temps, les responsables hongrois ont déclaré à plusieurs reprises leur soutien à l’élargissement de l’OTAN. Mercredi, Gergely Gulyas, chef de cabinet du Premier ministre Viktor Orban, a affirmé que le parlement hongrois discuterait de la ratification lors de la session d’automne.

« La Finlande et la Suède sont nos alliées et elles peuvent compter sur nous », a-t-il dit, ajoutant qu’il espère qu’ils finiront le processus “avant la fin de cette année.”

Le gouvernement hongrois a déposé les projets de loi concernés à la mi-juillet, mais ils n’ont toujours pas été débattus. Budapest a nié retarder le processus d’entrée, mais les responsables ont déclaré qu’ils ne voteraient pas sur la question tant qu’ils n’auraient pas adopté de lois visant à apaiser le différend avec l’UE, qui a proposé de réduire de quelque 7,5 milliards d’euros (7,66 milliards de dollars) le financement. pour Budapest en raison de problèmes de corruption.