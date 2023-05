L’Allemagne, la Tchéquie, le Luxembourg et les Pays-Bas poussent à légaliser le cannabis

Un manifestant fume une cigarette de marijuana à Madrid, en Espagne, lors d’une marche pour la légalisation de la marijuana. De l’amélioration de la santé publique à l’augmentation des recettes fiscales et à la réduction des tabous autour de la marijuana médicale, les mérites d’un marché légal sont nombreux, ont déclaré des défenseurs lors d’un événement de l’industrie à Londres la semaine dernière.

Vobořil a déclaré qu’il était grand temps que le cannabis soit traité de la même manière que les autres produits réglementés relevant de sa compétence, tels que le tabac et l’alcool.

Et ce, malgré le refus de longue date des critiques, qui affirment que la légalisation entraîne davantage de criminalité, de dépendance et de risques pour la santé.

Les appels à la légalisation du cannabis se multiplient dans toute l’Europe, alors qu’un nombre croissant de pays cherchent à reproduire les mesures progressistes du Canada et de certaines parties des États-Unis pour donner le feu vert à la drogue.

Elle a suivi l’Allemagne, qui en octobre propositions publiées donner son feu vert à la consommation et à la vente de cannabis – un plan qui, s’il était adopté, en ferait le plus grand marché national réglementé de marijuana au monde.

Prague a déclaré l’année dernière qu’elle rédigeait un projet de loi légaliser la drogue à usage adulte, marquant l’avancée la plus spectaculaire du pays depuis que la possession personnelle a été autorisée en 2010.

Il est très important que les Pays-Bas franchissent la prochaine et dernière étape. Cela légalise la croissance du cannabis.

Ailleurs, le Luxembourg a adopté une loi permettant aux résidents de faire pousser du cannabis pour usage personnel; Malte a « clubs de cannabis » privés éclairés en vert; et la Suisse, un pays non membre de l’UE, a approuvé un essai de vente et de consommation du médicament à Zurich.

Même les Pays-Bas — où la croissance et la vente du cannabis sont techniquement criminalisé bien que toléré — prévoit de lancer un programme pilote pour tester la vente légale du médicament d’ici la fin de cette année.

« Il est très important que les Pays-Bas franchissent la prochaine et dernière étape », a déclaré Dorien Rookmaker, membre du Parlement européen pour les Pays-Bas. « C’est légaliser la croissance du cannabis. »