BERLIN – L’Allemagne, la Pologne et la Suède ont annoncé lundi l’expulsion de diplomates russes de leurs pays en représailles à la récente expulsion par le Kremlin d’envoyés des trois pays de l’Union européenne la semaine dernière, exacerbant les tensions entre le bloc et Moscou après l’emprisonnement du chef de l’opposition Aleksei A. Navalny.

«C’est une réponse claire à la décision inacceptable d’expulser un diplomate suédois qui ne faisait que remplir ses fonctions», a-t-elle ajouté.

Et le ministère polonais des Affaires étrangères a déclaré dans un article similaire, «En réponse à l’expulsion injustifiée du diplomate polonais» par la Russie, qu’elle avait pris la décision, «conformément au principe de réciprocité» et en coordination avec l’Allemagne et la Suède, de «reconnaître un employé du consulat général en Poznan en tant que persona non grata. »

Cette décision coordonnée est intervenue après que le Kremlin a expulsé vendredi les diplomates des trois pays alors que le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell Fontelles, était en visite à Moscou, affirmant que les trois envoyés avaient participé à des rassemblements pro-Navalny non autorisés le 23 janvier.

M. Borrell Fontelles, après son retour de ce qu’il a qualifié de visite «très compliquée» à Moscou, dit dans un communiqué qu’il s’était rendu pour «tester, grâce à une diplomatie de principe, si le gouvernement russe souhaitait résoudre les différends et inverser la tendance négative dans nos relations». Il a ajouté: «La réaction que j’ai reçue pointe visiblement dans une direction différente.»