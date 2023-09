L’Allemagne interdit un groupe néo-nazi ayant des liens avec les États-Unis et mène des raids dans 10 États | L’actualité d’extrême droite

Le gouvernement allemand a interdit mardi le groupe néo-nazi Hammerskins Germany et perquisitionné les domiciles de dizaines de ses membres.

Le groupe est une émanation d’un groupe américain de droite dure et joue un rôle de premier plan dans toute l’Europe.

Les Hammerskins Allemagne sont une section locale de la nation Hammerskins fondée aux États-Unis en 1988, selon le ministère fédéral de l’Intérieur et de la Communauté.

Il joue un rôle de premier plan sur la scène d’extrême droite en Europe.

Dans le monde entier, les membres de cette association se désignent eux-mêmes comme des « frères » et se considèrent comme une « fraternité » d’élite pratiquant leur mode de vie sous-culturel. Le groupe se considère également comme l’élite de la scène skinhead de droite, selon le ministère.

« L’interdiction des Hammerskins en Allemagne est un coup dur contre l’extrémisme de droite organisé », a déclaré la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser, ajoutant que l’interdiction concernait également les sections régionales de l’association et sa sous-organisation Crew 38.

« Avec cette interdiction, nous mettons fin aux activités inhumaines d’une association néonazie active au niveau international en Allemagne », a-t-elle ajouté. « Cela envoie un signal clair contre le racisme et l’antisémitisme. »

En Allemagne, le groupe compte environ 130 membres. Au cours des descentes matinales dans 10 États, la police a perquisitionné les domiciles de 28 membres du groupe. Il n’était pas précisé dans l’immédiat si des membres avaient été arrêtés.

Avant l’interdiction, les gouvernements fédéral et des Länder allemands ont coopéré intensivement pendant plus d’un an, a déclaré Faeser, ajoutant que « nous avons également travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires américains ».

L’élément central de l’idéologie du groupe est la propagation d’une doctrine raciale basée sur l’idéologie nazie. L’objectif de l’association Hammerskins Allemagne est de consolider sa vision du monde d’extrême droite, notamment à travers des concerts où elle tente de séduire les non-membres, a indiqué le ministère.

« L’orientation d’extrême droite du groupe de réseautage international se manifeste notamment par la distribution d’enregistrements de musique d’extrême droite et antisémite, l’organisation de concerts d’extrême droite et la vente de marchandises d’extrême droite. , » Ça disait.

L’interdiction des Hammerskins Allemagne est la 20e interdiction d’une association de droite dure par le ministère allemand de l’Intérieur.