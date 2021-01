A partir de samedi, l’Allemagne fermera ses frontières aux arrivées de cinq pays touchés par les variantes du COVID-19, afin de « protéger la population allemande », a indiqué le ministère allemand de la Santé, selon les agences de presse AFP et DPA.

L’entrée sur son territoire par voie terrestre, maritime et aérienne sera refusée aux personnes en provenance du Royaume-Uni, d’Irlande, du Brésil, du Portugal et d’Afrique du Sud.

La décision sera valable jusqu’au 17 février au moins, a déclaré le gouvernement.

Les cinq pays sont considérés comme fortement affectés par différentes variantes de COVID-19, et le gouvernement allemand a réfléchi à prendre des «mesures drastiques» pour éviter que les souches ne se propagent davantage dans le pays.

Le ministre fédéral de l’Intérieur, Seehofer, avait évoqué la possibilité de réduire le trafic aérien vers l’Allemagne «à presque zéro», mais a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse que de nouvelles mesures se concentreraient sur le Royaume-Uni, l’Irlande, le Brésil, l’Afrique du Sud et le Portugal.

Des pourparlers sont en cours au niveau de l’UE pour tenter d’éviter l’approche désunie des voyages et des fermetures de frontières qui a été observée précédemment pendant la pandémie.

Mais le ministère allemand de l’Intérieur a averti jeudi que «si aucune mesure satisfaisante n’était décidée au niveau de l’UE», le pays agirait au niveau national.

Et sans un accord européen en place, c’est ce que l’Allemagne a maintenant fait.

Les restrictions incluent plusieurs exceptions, comme pour les Allemands vivant dans ces pays, et ceux qui résident en Allemagne, ainsi que pour les passagers en transit ou en mouvement de marchandises, selon un document consulté par l’AFP.

L’interdiction intervient au milieu des craintes croissantes concernant de nouvelles variantes de coronavirus, telles que celle découverte pour la première fois en Angleterre, qui est rapidement devenue la souche dominante au Royaume-Uni.

Les scientifiques affirment qu’elle est jusqu’à 70% plus infectieuse que la souche d’origine qui a déclenché la pandémie mondiale et qu’elle pourrait également être plus meurtrière.