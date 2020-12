Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a poussé l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour l’approbation rapide d’un candidat vaccin COVID-19 développé par le fabricant de médicaments américain Pfizer et l’Allemagne BioNTech, demandant une autorisation avant Noël.

« Notre objectif est une approbation avant Noël afin que nous puissions encore commencer à vacciner cette année », a déclaré Spahn lundi, avec son annonce à venir au milieu d’un pic de cas de COVID-19 à travers le pays et une augmentation alarmante du nombre de morts ces dernières semaines. .

Plus tard dans la journée, s’adressant au radiodiffuseur public allemand ZDF, le ministre allemand de la Santé a déclaré qu’à la fin de l’été 2021, le pays serait en mesure de vacciner jusqu’à 60% des citoyens, tandis qu’au cours du week-end, il avait souligné que l’Allemagne avait créé plus de 400 centres de vaccination et activé environ 10 000 médecins et personnels médicaux, ajoutant que le pays était prêt à commencer des vaccinations de masse dès mardi.

Suite à l’appel de l’Allemagne, une réunion exceptionnelle du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’EMA est prévue le 21 décembre, pour conclure sur l’évaluation des données soumises par BioNTech et Pfizer.

«Chaque jour compte – nous travaillons à toute vitesse pour autoriser les vaccins COVID-19 qui sont sûrs et efficaces», a écrit la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen dans un message Twitter mardi, saluant la décision de l’EMA de discuter de l’autorisation du vaccin Pfizer avant Noël.

La présidente de la Commission a également réitéré sa déclaration passée selon laquelle les premiers citoyens de l’UE se faire vacciner avant la fin de l’année et qu’il y a de la lumière au bout du tunnel.