Nous vivons dans un monde où les autorités ont des pointes sur des bancs pour que les sans-abri ne puissent pas dormir dessus. Les structures anti-sans-abri sont un problème dans de nombreuses villes.

Mais les autorités allemandes d’Ulm ont fait un geste radicalement opposé et réfléchi. La ville où la température actuelle est d’un degré Celsius est souvent gelée en hiver. Pour tenter de fournir un abri aux sans-abri dans ce mauvais temps, les responsables de la ville allemande ont installé des «nids d’Ulmer». Ce sont des unités spécialisées en bois et en acier qui peuvent être utilisées dans les parcs et autres espaces publics.

Ces cabanes ont une capacité de deux et sont équipées de l’isolation thermique des lits. Selon un LadBible rapport, il n’y a pas de caméras dans la maison. Cependant, les capteurs sont activés lorsque la maison est en cours d’utilisation. Les autorités ont installé jusqu’à présent deux nids d’Ulmer.

La page Facebook officielle d’Ulmer Nests a partagé des photos des maisons de pod. Ils ont informé que les deux avaient été repositionnés après un retard dû à la pandémie de Covid-19. Cependant, les maisons ont été mises le 8 janvier, ce qui était à temps pour les nuits froides.

Ils ont introduit plusieurs améliorations pour rendre le séjour des personnes qui dorment dans la rue plus confortable. Des panneaux solaires ont été installés sur ces nids qui permettront aux gens d’utiliser de l’énergie pendant la journée. Ils travaillent également à l’élaboration de mesures d’économie d’énergie.

Selon Ulmer Nests, les dormeurs rugueux pourront également facilement faire fonctionner les pods, car le verrouillage et d’autres mécanismes ont été complètement révisés.

La modification la plus importante dans la maison est l’optimisation du climat pour améliorer l’isolation thermique interne.

La maison a été conçue par Flaco Pross qui a déclaré qu’elle était facile à utiliser et que les gens n’avaient pas besoin de remplir de formulaire pour accéder aux nids d’Ulmer. Fabriqués en bois et en acier, les capteurs des cabanes sont activés lorsqu’ils sont ouverts et fermés.

Ulmer Nests fonctionne en association avec une association caritative appelée Caritas Ulm-Alb-Donau. A chaque ouverture de la maison, les membres des deux organisations sont avertis. Ils visitent la maison le lendemain pour voir s’ils offrent un soutien quelconque à la personne qui l’a utilisé la nuit précédente. Les membres vérifient également s’il y a des dommages et les réparent tout de suite afin que l’abri puisse être réutilisé.

Selon un rapport Dans le projet Borgen, les statistiques de 2018 de l’Association fédérale d’aide aux sans-abri montrent qu’il y a 678000 sans-abri en Allemagne. Alors que la plupart dorment dans des quartiers d’urgence, le rapport indique que 41 000 d’entre eux dorment dans la rue.