L’Allemagne inculpe 4 militants d’extrême gauche pour attentats à droite

Plusieurs auraient été impliqués dans une attaque en 2020 avec environ 15 ou 20 autres contre un groupe de six personnes dans la gare de Wurzen à leur retour d’une cérémonie marquant le 75e anniversaire de l’attentat à la bombe incendiaire de Dresde – un événement qui a attiré de nombreux néonazis et autres sympathisants d’extrême droite. Plusieurs victimes ont été grièvement blessées après avoir reçu des coups de poing, des coups de pied et des coups de matraque, ont indiqué les procureurs.