L’Allemagne gardera deux centrales nucléaires disponibles en secours et brûlera du charbon

Une vue aérienne montre la centrale nucléaire Isar, qui comprend le réacteur Isar 2, le 14 août 2022 à Essenbach, en Allemagne. Isar 2 est l’une des trois dernières centrales nucléaires encore en activité en Allemagne et toutes les trois devaient fermer d’ici la fin de cette année. Cependant, en raison de la perturbation des importations d’énergie en provenance de Russie, les politiciens et d’autres acteurs débattent de l’extension de la durée de vie opérationnelle des centrales. Certains préconisent une prolongation jusqu’au milieu de 2023, tandis que d’autres poussent pour plus longtemps. Environ 80% des personnes interrogées parmi le grand public soutiennent une sorte d’extension.

“La sécheresse estivale a réduit les niveaux d’eau dans les rivières et les lacs, ce qui affaiblit l’énergie hydroélectrique dans les pays voisins et rend également difficile pour nous le transport du charbon vers les centrales électriques que nous devons utiliser en raison de la situation de pénurie de gaz”, a déclaré Habeck. .

En plus de la pénurie de gaz naturel, les canicules estivales et la sécheresse persistante ont également perturbé les sources d’énergie.

Le ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du climat a déclaré dans sa déclaration écrite que “les situations de crise horaire dans le système électrique” cet hiver sont “très peu probables, mais ne peuvent pas être complètement exclues pour le moment”.

Ce deuxième test de résistance du réseau s’est concentré sur la saison hivernale de 2022 à 2023, période à laquelle la demande d’énergie est plus élevée car les particuliers et les entreprises ont besoin de chauffer leurs maisons.

Le gouvernement allemand a annoncé son intention de maintenir les centrales nucléaires Isar 2 et Neckarwestheim, toutes deux situées dans le sud du pays, sur une sorte de statut de sauvegarde, disponible uniquement si le pays n’a pas d’autre option, comme il l’a annoncé les résultats de son deuxième test de résistance du réseau, dans lequel les autorités allemandes calculent ses besoins énergétiques en fonction d’un certain nombre de potentialités.

“Les crises majeures – la guerre et les crises climatiques – ont un effet très concret”, a déclaré Robert Habeck , le ministre fédéral de l’Économie et de la Protection du climat, en déclarations écrites publiées lundi . (La déclaration est publiée en allemand et CNBC a utilisé Google pour la traduire en anglais.)

Les législateurs allemands ont annoncé lundi qu’ils allaient brûler du charbon et garder deux centrales nucléaires disponibles en dernier recours pour passer l’hiver.

Centrale nucléaire de Neckarwestheim. Compte tenu de la guerre en Ukraine et des pénuries de gaz imminentes, les législateurs allemands maintiennent deux réacteurs nucléaires, dont la centrale nucléaire de Neckarwestheim, en service jusqu’en avril 2023.

Les voisins européens de l’Allemagne peinent également à satisfaire leurs besoins énergétiques. Environ la moitié des réacteurs nucléaires français ont été mis hors service alors que le pays lutte pour entretenir les centrales vieillissantes, rapporte le New York Times.

L’Allemagne a déclaré que son appartenance à l’Union européenne faisait partie des raisons de sa décision. “Nous avons suffisamment d’énergie en Allemagne et pour l’Allemagne ; nous sommes un pays exportateur d’électricité. Mais nous faisons partie d’un système européen et cette année est une année spéciale à travers l’Europe”, a déclaré Habeck.

De plus, l’Allemagne a eu du mal à développer les énergies renouvelables, comme l’éolien et le solaire, et à construire de nouvelles lignes de transmission.

Même si l’Allemagne choisit de se donner la possibilité de se tourner vers les deux centrales nucléaires du sud, l’Allemagne ne change pas son objectif à plus long terme de fermer toute l’énergie nucléaire du pays. L’annonce est vraiment un palliatif pour le pays, similaire à la proposition que la Californie poursuit actuellement pour maintenir son dernier réacteur nucléaire en activité, Diablo Canyon, en ligne.

“L’énergie nucléaire est et restera une technologie à haut risque, et les déchets hautement radioactifs pèseront sur des dizaines de générations à venir. Vous ne pouvez pas jouer avec l’énergie nucléaire”, a déclaré Habeck dans le communiqué. “Une prolongation globale de la durée de vie ne serait donc pas justifiable au regard de l’état de sûreté des centrales nucléaires. Avec la réserve opérationnelle, nous tenons compte des risques de la technologie nucléaire et de la situation particulière de l’hiver 22/23. C’est ainsi que nous peut agir si le pire arrive au pire.”

Alors que l’Allemagne a une aversion claire pour l’énergie nucléaire, l’énergie nucléaire est historiquement plus sûre que la combustion de combustibles fossiles. Le lignite, le charbon et le pétrole ont tous énormément plus de décès par unité d’énergie générée que l’énergie nucléaire.