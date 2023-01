L’Allemagne fournira une quarantaine de véhicules blindés à l’Ukraine

Commentez cette histoire Commenter

BERLIN (Reuters) – L’Allemagne vise à fournir environ 40 véhicules blindés de transport de troupes Marder à l’Ukraine au cours du premier trimestre de cette année, a annoncé vendredi le gouvernement. Les responsables ont donné plus de détails sur le plan, qui marque un autre changement notable dans les livraisons d’armes de l’Allemagne à l’Ukraine, après que l’Allemagne a annoncé son intention d’envoyer les APC Marder à la suite d’un appel téléphonique entre le chancelier Olaf Scholz et le président américain Joe Biden jeudi.

“Ces 40 véhicules devraient déjà être prêts au premier trimestre afin de pouvoir être remis à l’Ukraine”, a déclaré le porte-parole de Scholz, Steffen Hebestreit, aux journalistes à Berlin. L’Allemagne prévoit de former les forces ukrainiennes à utiliser les véhicules, et Hebestreit a déclaré que les experts s’attendent à ce que ce processus prenne environ huit semaines.

L’Allemagne a déjà fourni une aide militaire importante, notamment des obusiers, des canons antiaériens automoteurs Gepard et un système de missiles sol-air IRIS-T, et trois autres devraient suivre cette année.

Scholz s’est longtemps méfié des pressions pour fournir le Marder et d’autres véhicules occidentaux plus lourds tels que les chars, insistant sur le fait que l’Allemagne ne ferait pas cavalier seul avec de telles livraisons. Les responsables ont noté que d’autres pays n’en avaient pas fourni. Mais cette semaine, la France, les États-Unis et l’Allemagne ont tous annoncé leur intention d’envoyer des véhicules blindés comparables qui sont en deçà des chars.

L’année dernière, l’Allemagne a défendu des accords dans lesquels les alliés de l’Est de l’OTAN ont envoyé des équipements familiers de l’ère soviétique à l’Ukraine, l’Allemagne fournissant à son tour à ces pays des équipements plus modernes de fabrication occidentale.

Hebestreit a déclaré qu’il y avait eu des discussions avec les États-Unis et d’autres depuis la mi-décembre sur la manière de soutenir l’Ukraine à l’avenir. Il a déclaré que la possibilité de fournir des équipements produits par les Soviétiques « tire lentement à sa fin », tandis que la situation en Ukraine évolue avec des frappes russes massives sur les infrastructures et que les combats pourraient augmenter lorsque le temps se réchauffera.

L’Ukraine et un certain nombre de législateurs allemands à l’intérieur et à l’extérieur de la coalition gouvernementale de Scholz ont également appelé l’Allemagne à livrer des chars de combat Leopard 2. Les partisans de la livraison du Leopard ont été encouragés par le mouvement des APC Marder et ont juré de continuer à insister sur ce point.

Mais Hebestreit a déclaré que les chars de combat n’étaient pas un problème lors de l’appel de jeudi entre Scholz et Biden. Il a déclaré que l’Allemagne s’en tiendrait à ses principes de soutien à l’Ukraine aussi fermement que possible, tout en ne faisant pas cavalier seul en matière de fournitures d’armes et en veillant à ce que l’OTAN ne devienne pas partie à la guerre de la Russie en Ukraine.

L’Allemagne a également déclaré jeudi qu’elle suivrait les États-Unis dans la fourniture d’une batterie de missiles de défense aérienne Patriot à l’Ukraine. C’était à la demande des États-Unis et est également attendu au premier trimestre, a déclaré Hebestreit.

Il vient s’ajouter aux systèmes Patriot que l’Allemagne a envoyés ou envisage d’envoyer en Slovaquie et en Pologne.