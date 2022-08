L’Allemagne fixe une limite de chauffage — RT World News

La plupart des bâtiments publics ne seront pas autorisés à dépasser 19 degrés Celsius en raison de la crise énergétique, a déclaré le ministre de l’Economie

Les bâtiments publics en Allemagne ne seront pas autorisés à régler le chauffage au-dessus de 19 degrés Celsius en automne et en hiver au milieu d’une crise énergétique naissante, a révélé vendredi le ministre allemand de l’Économie et vice-chancelier Robert Habeck.

Dans une interview avec Suddeutsche Zeitung, Habeck a déclaré que de nouvelles réglementations en matière d’économie d’énergie seraient publiées dans le cadre de la loi sur la sécurité énergétique. En plus de l’interdiction précédemment annoncée de chauffer les piscines privées, le ministre a déclaré que «les propriétés publiques, à l’exception, bien sûr, des hôpitaux et des équipements sociaux – ne devraient être chauffées qu’à 19 degrés.

Les bâtiments et monuments ne seront plus éclairés la nuit et des restrictions seront imposées à la publicité lumineuse, selon le ministre.

“Plus d’économies sont également nécessaires dans l’environnement de travail”, Habeck, ajoutant que des discussions étaient en cours avec les autorités compétentes.















Le ministre a précédemment appelé les gens à réduire leur chauffage, leurs visites au sauna et leurs douches pour aider le pays à réduire sa dépendance à l’énergie russe.

Sa nouvelle annonce est intervenue plusieurs jours après que Klaus Mueller, le chef du régulateur du réseau allemand, a dit aux familles allemandes d’économiser au moins 20% de leur consommation d’énergie normale pour éviter les pénuries de gaz d’ici décembre. “Si nous n’économisons pas beaucoup et n’obtenons pas de carburant supplémentaire, nous aurons un problème”, Mueller a déclaré au journal Welt am Sonntag la semaine dernière.

L’Allemagne se prépare à une crise énergétique alors que l’UE tente de réduire la dépendance du bloc vis-à-vis de l’énergie russe au milieu d’une impasse sur l’action militaire de Moscou en Ukraine. Les prix du gaz ont considérablement augmenté cette année, principalement en raison des sanctions anti-russes et d’une diminution des approvisionnements russes en gaz naturel vers l’Europe. Certaines villes allemandes ont pris leurs propres mesures drastiques pour réduire leur consommation d’énergie. Hanovre a ordonné de couper l’eau chaude dans les bâtiments publics tandis que Düsseldorf prévoit d’accélérer la transition vers les lumières LED et d’abaisser la température de l’eau dans les piscines intérieures municipales de deux degrés Celsius.

Les médias allemands prévoient une vague potentielle de manifestations cet automne et cet hiver dans un contexte de hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires.

Pendant ce temps, d’autres pays de l’UE ont pris des mesures similaires pour lutter contre le déficit énergétique imminent. Selon un décret du gouvernement espagnol, les magasins, les grands magasins, les cinémas, les hôtels et les bâtiments publics ne peuvent pas avoir une climatisation réglée en dessous de 27 degrés Celsius en été ou un chauffage supérieur à 19 degrés en hiver. Les lumières des vitrines doivent être éteintes à 22 heures et les portes d’accès aux locaux doivent se fermer automatiquement pour empêcher l’air de sortir. Comme l’a rapporté mardi le journal espagnol El Mundo, les sanctions pour non-respect des restrictions iront jusqu’à 60 000 € pour les infractions mineures, à un maximum de 600 000 € pour les infractions graves.

Le président russe Vladimir Poutine a rejeté les accusations occidentales selon lesquelles Moscou pourrait couper l’approvisionnement en gaz de l’UE, déclarant que le géant russe de l’énergie Gazprom était “prêt à pomper autant que nécessaire« mais que le bloc avait »fermé tout eux-mêmes.« Il a appelé ses sanctions à la Russie »fou et irréfléchi», et a accusé les dirigeants européens de commettre des «suicide» en tentant de renoncer à l’énergie russe.