L’Allemagne fait voler 6 chasseurs à 13 000 miles en 24 heures vers Singapour

BANGKOK (AP) – Un groupe d’avions de combat de l’armée de l’air allemande s’est approché de Singapour mardi dans le cadre d’une tentative marathon pour les faire voler à quelque 22 000 kilomètres (13 700 miles) de leur base d’attache à l’Asie du Sud-Est en seulement 24 heures.

L’exercice intervient à un moment de tensions accrues entre la Chine et les États-Unis et leurs alliés au sujet de Taïwan et démontre la capacité d’une nation européenne à déplacer rapidement la puissance aérienne dans la région.

L’Union européenne a dévoilé en septembre une nouvelle stratégie pour renforcer les liens économiques, politiques et de défense dans l’Indo-Pacifique. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a déclaré aux journalistes que bien que la guerre en Ukraine soit une priorité pour le moment, la mission Eurofighter souligne que l’Asie n’a pas été oubliée.

“Nous sommes aux côtés de tous ceux qui défendent nos valeurs telles que la démocratie, la liberté et la sécurité, et nous sommes également prêts à y contribuer”, a-t-elle déclaré lors du décollage de l’avion de Neuburg, en Allemagne, lundi, selon l’agence de presse dpa. signalé.

“Pour le moment, nous nous concentrons naturellement sur le flanc oriental, responsable de la guerre d’agression brutale de la Russie, mais nous devons également garder un œil sur d’autres régions.”

Une partie de la nouvelle stratégie de l’UE pour l’Asie-Pacifique est axée sur l’amélioration de la sécurité maritime et la garantie d’un passage sûr sur les voies maritimes, et plusieurs pays européens ont envoyé des moyens navals dans la région pour des manœuvres cette année.

Alors que la Chine s’affirme de plus en plus dans la région, les États-Unis, la Grande-Bretagne et d’autres en ont également fait de plus en plus une priorité.

L’Allemagne a envoyé la frégate Bayern dans la région pour un déploiement de près de sept mois qui s’est terminé plus tôt cette année, la première fois qu’un navire de guerre allemand se trouvait dans l’Indo-Pacifique depuis près de deux décennies. Il a participé à des exercices conjoints avec des alliés tels que l’Australie, Singapour, le Japon et les États-Unis, et s’est vu refuser une escale en Chine.

Les six avions Eurofighter multirôles impliqués dans l’exercice en cours étaient accompagnés de quatre avions de transport et de trois ravitailleurs. Ils ont été ravitaillés en vol tout au long du long vol et ont également fait des escales en cours de route pour le ravitaillement, l’inspection et les rotations des pilotes.

Lors d’une escale dans une base près d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, mardi, l’armée de l’air allemande, la Luftwaffe, a déclaré que deux des Eurofighter avaient des problèmes techniques. L’un a été réparé sur place mais l’autre avait un défaut dans son système hydraulique et a donc été retenu.

La Luftwaffe a déclaré que du personnel avait été envoyé d’Allemagne pour le réparer davantage afin qu’il soit disponible pour les exercices à venir en Australie, où tous les avions se dirigent vers Singapour.

L’exercice dit Pitch Black rassemble quelque 2 500 personnes et 100 avions du monde entier pendant trois semaines dans le Territoire du Nord de l’Australie.

Outre l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, membres européens de l’OTAN, participent, ainsi que les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, la Corée, les Émirats arabes unis, l’Inde, le Japon, la Thaïlande et d’autres.

L’exercice est conçu pour tester et améliorer l’intégration des forces multinationales et “reconnaître les relations solides de l’Australie et la grande valeur que nous accordons à la sécurité régionale et à la promotion de liens plus étroits dans toute la région indo-pacifique”, a déclaré la Royal Australian Air Force.

Après le 19 août-sept. 8 exercice en Australie, les jets allemands doivent s’arrêter au Japon et en Corée du Sud sur le chemin du retour.

David Rising, l’Associated Press