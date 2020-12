BERLIN – Le ministre allemand de la Santé a accru sa pression sur l’agence de régulation de l’Union européenne et a exigé qu’un vaccin contre le coronavirus soit approuvé avant Noël.

L’agence de presse dpa a rapporté mardi que le ministre de la Santé, Jens Spahn, avait déclaré: « notre objectif est une approbation avant Noël afin que nous puissions encore commencer à vacciner cette année, également en Allemagne. »

Spahn fait pression pour une approbation rapide d’un nouveau vaccin mis au point par l’allemand BioNTech et le pharmacien américain Pfizer, dont l’utilisation a déjà été autorisée en Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans d’autres pays. Mais l’Allemagne ne peut pas l’utiliser car elle est toujours en attente d’approbation par l’Agence européenne des médicaments, ou EMA.

___

L’ÉPIDÉMIE DE VIRUS:

– Les expéditions de vaccins COVID-19 commencent dans le cadre d’un effort américain historique

– Des dizaines de milliers de nouvelles épouses d’enfants sont mariées alors que leurs familles luttent au milieu des retombées économiques de la pandémie

– Londres et ses environs seront soumis au plus haut niveau de restrictions à partir de mercredi

– AP PHOTOS: les agents de santé italiens sont toujours soumis à une pression énorme. L’un dit « Noël, je serai ici. Tout comme j’ai eu Pâques ici, tout comme août ici, comme tous les jours. »

– Les scientifiques se concentrent sur les chauves-souris pour trouver des indices pour prévenir la prochaine pandémie

– Après 110000 décès dus au virus, les maisons de retraite aux États-Unis font face à la peur des vaccins

___

Suivez la couverture d’AP sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak

___

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE:

PARIS – À l’approche des fêtes de fin d’année, le Premier ministre français Jean Castex encourage les Français à s’auto-confiner pendant 10 jours avant Noël, plutôt que de passer un test automatisé de coronavirus.

S’exprimant mardi à la radio Europe-1, Castex a déclaré qu’une telle approche empêchait les laboratoires et les pharmacies de se boucher. Il a également indiqué que les enfants peuvent choisir de ne pas aller à l’école le jeudi et le vendredi afin de pouvoir commencer à se contenir.

La France lève mardi un verrouillage imposé le 28 octobre, mais des mesures strictes sont toujours en place car les infections sont toujours élevées. Il y aura un couvre-feu national de 20 heures à 6 heures du matin, qui sera levé la veille de Noël, mais pas la veille du nouvel an. Les théâtres et cinémas resteront fermés, tout comme les bars et les restaurants.

L’histoire continue

___

COLOMBO, Sri Lanka – Les autorités sri-lankaises ont déclaré mardi que plus de 3000 cas de COVID-19 avaient été détectés dans les prisons très encombrées du pays, alors que les infections augmentaient également dans la capitale et sa banlieue.

Ils ont déclaré que 2 984 détenus et 103 gardiens ont été confirmés atteints de la maladie dans sept prisons du pays.

Les prisons sri-lankaises sont très encombrées, avec plus de 26 000 détenus entassés dans des établissements d’une capacité de 10 000 personnes.

Onze détenus ont été tués dans des émeutes liées à la pandémie dans une prison au début du mois. Les troubles ont augmenté, les prisonniers exigeant de meilleures installations et de meilleurs soins à mesure que les cas de COVID-19 augmentent. Les détenus ont organisé plusieurs manifestations dans les prisons ces dernières semaines.

Les cas confirmés au Sri Lanka depuis mars ont atteint 33 477 mardi, dont 154 morts.

___

COLOMBO, Sri Lanka – Le bureau du président des Maldives a déclaré qu’il discutait de la manière de fournir une «réponse humaine» à une demande du Sri Lanka voisin d’autoriser les enterrements de musulmans décédés du COVID-19.

Le porte-parole présidentiel Ibrahim Hood a déclaré mardi que le président Ibrahim Mohamed Solih avait reçu une demande du Sri Lanka pour examiner la possibilité d’autoriser de tels enterrements.

«La demande a été reçue. À l’heure actuelle, nous réfléchissons et des discussions sont en cours pour déterminer quelle serait la réponse appropriée et humaine », a déclaré Hood à l’Associated Press.

Il n’y a pas eu de confirmation immédiate de Sri Lanka d’une telle demande.

Le gouvernement sri-lankais a annoncé en mars qu’il incinérerait les corps de toutes les personnes décédées du COVID-19, affirmant que le coronavirus pourrait contaminer les eaux souterraines.

Les musulmans sri-lankais ont exhorté le gouvernement à autoriser les enterrements, invoquant leurs croyances religieuses. Ils accusent le gouvernement de refuser aux musulmans un droit fondamental sans fondement scientifique, car de nombreux pays dans le monde autorisent les enterrements.

___

TAIPEI, Taiwan – Taïwan s’est fixé comme objectif de vacciner 60% de sa population avec un vaccin COVID-19, soit 15 millions de personnes, a déclaré mardi un responsable de la santé.

Taïwan a signé un accord avec COVAX pour acheter un vaccin COVID-19, mais est également activement en pourparlers avec les sociétés de vaccins qui ont des candidats dans des essais de phase 3 pour un éventuel accord bilatéral, a déclaré Jing-Hui Yang, directeur adjoint de la Centre de commandement central des épidémies. COVAX, un plan mondial de distribution équitable des vaccins, n’a pas encore commencé à envoyer des expéditions de vaccins.

L’île accordera la priorité aux agents de santé de première ligne et au personnel essentiel pour recevoir le vaccin en premier, a déclaré Yang. Plus tard, la campagne de vaccination ciblera les personnes âgées ainsi que celles qui souffrent de maladies chroniques existantes.

Les responsables s’attendent à ce que les vaccins arrivent au début de l’année prochaine. Pourtant, une campagne de vaccination prendra du temps et ne sera pas terminée dans un mois ou deux, a averti Yang.

___

SÉOUL, Corée du Sud – La Corée du Sud a signalé 880 nouveaux cas supplémentaires de coronavirus alors qu’il plongeait plus profondément dans sa pire vague de pandémie à ce jour.

Cela a porté le nombre de cas du pays à 44 364 mardi, soit le 38e jour consécutif d’augmentation quotidienne à trois chiffres. Plus de 10000 infections ont été signalées au cours des 15 derniers jours seulement, principalement dans la région métropolitaine de Séoul, densément peuplée, où les agents de santé luttent pour endiguer les transmissions liées à divers endroits, y compris les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les restaurants, les églises et les écoles.

Le nombre de morts était de 600 après le décès de 13 patients atteints de COVID-19 au cours des dernières 24 heures. L’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies a déclaré que 205 des 11 205 patients actifs étaient dans un état grave ou critique alors que les craintes grandissaient quant à d’éventuelles pénuries dans les unités de soins intensifs.

Les critiques affirment que la résurgence virale du pays souligne le risque d’encourager l’activité économique lorsque les vaccins sont au moins dans des mois. Le gouvernement avait abaissé les restrictions de distanciation sociale au niveau le plus bas en octobre en raison des préoccupations concernant les taux de croissance léthargiques, malgré les experts mettant en garde contre une poussée virale en hiver lorsque les gens passent plus d’heures à l’intérieur.

Le gouvernement a rétabli certaines restrictions au cours des dernières semaines, telles que la fermeture des boîtes de nuit, l’arrêt des cours en personne et l’obligation pour les restaurants de ne fournir que des livraisons et des plats à emporter après 21 heures.

___

WASHINGTON – Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar et le chirurgien général Jerome Adams ont souligné l’innocuité et l’efficacité du vaccin, tout en soulevant des questions d’équité sociale.

Les responsables ont pris la parole lundi lors d’un événement à l’hôpital universitaire George Washington lundi pour lancer la vaccination des travailleurs de la santé dans la capitale nationale.

Adams, qui est noir, a déclaré que ce serait une tragédie si l’impact disparate du COVID-19 sur les communautés de couleur s’aggravait en raison de l’hésitation à se faire vacciner. «Nous savons que le manque de confiance est une cause majeure de réticence, en particulier dans les communautés de couleur», a déclaré Adams.

Azar a déclaré que les vaccins apportent de l’espoir, mais « tout cet espoir n’a pas d’importance si nous ne faisons pas le pont jusqu’à ce point » où la vaccination généralisée met fin à la pandémie. Il a donc appelé les Américains à redoubler d’efforts pour adopter des comportements responsables, comme éviter les voyages et les rassemblements, maintenir une distance sociale, porter des masques et se laver les mains fréquemment.

___

TORONTO – Le Canada a administré ses premières doses de vaccin COVID-19.

Cinq travailleurs de première ligne en Ontario sont parmi les premiers Canadiens à recevoir le vaccin dans l’un des hôpitaux de Toronto.

Trois préposés au soutien personnel, une infirmière autorisée et une infirmière auxiliaire autorisée qui travaillent à la maison de soins infirmiers du centre Rekai sont parmi les premiers à le recevoir.

L’Ontario a reçu 6 000 doses du vaccin COVID-19 de Pfizer dimanche soir et prévoit de les donner à environ 2 500 travailleurs de la santé.

Les résidents de deux foyers de soins de longue durée du Québec seront les premiers à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech dans cette province.

___

NEW YORK – Les vaccinations contre le coronavirus ont commencé à New York.

Une infirmière du centre médical juif de Long Island, dans le Queens, a reçu ce que le gouverneur Andrew Cuomo a appelé le premier vaccin administré dans le cadre de la campagne de l’État pour vacciner les travailleurs de la santé de première ligne.

«J’ai bon espoir aujourd’hui. Soulagé », a déclaré l’infirmière en soins intensifs Sandra Lindsay après avoir reçu une balle dans le bras.

Le chef du système hospitalier, Michael Dowling, s’est tenu au-dessus de Lindsay pendant qu’un médecin, Michelle Chester, administrait la dose. Cuomo a regardé via un livestream.

Tous les quatre ont applaudi après le coup de feu. «C’est la lumière au bout du tunnel. Mais c’est un long tunnel », a déclaré Cuomo.