L’Allemagne fait match nul avec l’Espagne sur le but de Fullkrug

AL KHOR, Qatar – Niclas Fullkrug a donné vie aux espoirs de l’Allemagne en Coupe du monde avec une égalisation tardive contre l’Espagne pour sauver les champions du monde 2014 d’une deuxième défaite consécutive à Qatar 2022.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

Même si une défaite n’aurait pas mis fin aux perspectives de qualification de l’Allemagne en raison d’autres résultats dans le groupe E, la frappe de Fullkrug, qui a annulé le premier match d’Alvaro Morata, signifie qu’une victoire contre le Costa Rica suffira certainement à faire passer l’équipe de Hansi Flick.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Ni Muller ni Fullkrug ne sont la clé pour l’Allemagne

Thomas Muller a mérité sa place au Temple de la renommée de l’Allemagne avec 44 buts en 120 apparitions et une médaille de vainqueur de la Coupe du monde en 2014, mais le temps a rattrapé le joueur de 33 ans. Et les problèmes de l’Allemagne sont personnifiés par l’attaquant du Bayern Munich, l’absence d’alternative crédible obligeant l’entraîneur Hansi Flick à persister avec un joueur qui a pris sa retraite du football international après l’Euro 2020.

Groupe E généraliste O ré L GD STP 1 – Espagne 2 1 1 0 +7 4 2 – Japon 2 1 0 1 0 3 3 – Costa Rica 2 1 0 1 -6 3 4 – Allemagne 2 0 1 1 -1 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

L’absence de Timo Werner en raison d’une blessure à la Coupe du monde n’a pas aidé les perspectives de l’Allemagne, mais le manque d’impact du joueur du RB Leipzig en Premier League avec Chelsea a montré qu’il n’a jamais été la réponse aux problèmes des Allemands. Alors Flick continue d’aller avec Muller, bien que le joueur n’ait marqué qu’une seule fois lors de ses sept derniers matches internationaux avant le choc avec l’Espagne.

Muller a eu du mal à troubler la défense espagnole au stade Al Bayt avant d’être remplacé en seconde période, mais son remplaçant, Niclas Fullkrug, a ensuite marqué l’égalisation que la qualification allemande espère en vie.

Mais Fullkrug, à 29 ans, n’est pas non plus la solution pour l’Allemagne. L’attaquant du Werder Brême n’en était qu’à sa troisième apparition internationale contre l’Espagne et il a maintenant deux buts, mais il n’est pas dans la classe des anciens attaquants allemands. Mais son but signifie que l’Allemagne peut se qualifier avec une victoire contre le Costa Rica plus tard cette semaine et Flick peut maintenant choisir de le lancer devant Muller.

Niclas Fullkrug a assuré que l’Allemagne aurait une tâche moins ardue si elle voulait se qualifier pour la Coupe du monde. Alexandre Hassenstein/Getty Images

2. Morata décrié livre à nouveau pour l’Espagne

Alvaro Morata a toujours partagé les opinions. L’attaquant espagnol s’est taillé une carrière dans certaines des meilleures équipes européennes – le Real Madrid, la Juventus et Chelsea – mais n’a jamais vraiment suscité le respect des grands espagnols qui l’ont précédé, tels que Fernando Torres et David Villa.

Le but de Morata lors de la victoire 7-0 contre le Costa Rica plus tôt cette semaine l’a propulsé devant Fernando Morientes dans le classement des buteurs de tous les temps en Espagne et sa frappe contre l’Allemagne l’a porté à 29 buts, le plaçant au niveau de Fernando Hierro à la cinquième place. Seuls Torres, Villa, Raul et David Silva sont devant Morata dans les charts espagnols, donc l’attaquant de l’Atletico Madrid est en bonne compagnie.

Le parcours de Morata de 29 buts en 59 matchs est impressionnant, mais même l’entraîneur Luis Enrique a choisi de le faire commencer sur le banc, bien que son équipe n’ait pas d’avant-centre classique. Morata ne correspond pas tout à fait à ce moule, mais il est aussi proche que l’Espagne d’un joueur qui peut mener la ligne, lier le jeu et faire la chose la plus importante de toutes : marquer des buts.

Et son but contre les Allemands était excellent, avec une ligne droite du manuel de Torres et Villa, Morata battant cliniquement Manuel Neuer au premier poteau avec un tir du pied droit du centre de Jordi Alba. Oui, Morata peut être frustrant et il rate plus qu’il ne marque, mais son bilan parle de lui-même et les espoirs de l’Espagne en Coupe du monde sont plus sains lorsqu’il est dans l’équipe.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

3. Simon consolide son dossier en tant que numéro 1 espagnol

Unai Simon est désormais le numéro 1 incontesté de l’Espagne et le gardien de l’Athletic Club a montré pourquoi Luis Enrique lui fait tellement confiance avec une performance impressionnante contre l’Allemagne.

Simon est soutenu par Robert Sanchez de Brighton et David Raya de Brentford au Qatar, ni David de Gea de Manchester United ni Kepa Arrizabalaga de Chelsea n’étant sélectionnés par Enrique. Mais malgré les grandes réputations de De Gea et Kepa, leur forme inégale au niveau du club a ouvert la porte à Simon pour un digne successeur à la place qui a été détenue pendant si longtemps par Iker Casillas.

Contre l’Allemagne, Simon a effectué des arrêts cruciaux, a récupéré des centres dans des surfaces de réparation bondées et a été rapide et décisif avec sa distribution. Avec ses quatre principaux rivaux jouant en Premier League, ne soyez pas surpris si Simon s’y retrouve bientôt aussi.

Notes des joueurs

Espagne: Simon 7; Carvajal 6, Rodri 6, Laporte 6, Jordi Alba 7 ; Busquets 6; Pedri 7, Gavi 6 ; Olmo 8, Asensio 6, Torres 6.

Sous-marins: Morata 7, Koke 6, Williams 6, Balde 6.

Allemagne: Neuer 7 ; Kehrer 6, Sule 6, Rudiger 7, Raum 6 ; Kimmich 6, Goretzka 7 ; Musiala 6, Gundogan 6, Gnabry 5 ; Müller 5.

Sous-titres : Fullkrug 7, Kostermn 6, Sane 6, Hofman, Schlotterbeck 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Dani Olmo, Espagne.

L’attaquant du RB Leipzig a été la force créatrice de l’Espagne et il a été à l’origine du mouvement qui a conduit au centre de Jordi Alba à partir duquel Morata a marqué. La vision d’Olmo et le mouvement intelligent du ballon étaient une joie à regarder.

PIRE : Serge Gnabry, Allemagne.

Un appel serré entre lui et Muller et il n’est pas passé inaperçu que l’Allemagne est devenue plus menaçante après le remplacement des deux attaquants du Bayern.

Faits saillants et moments marquants

Après avoir remplacé Muller en seconde période, le but de Fullkrug à la 83e minute a permis à l’Allemagne de revenir dans le match et, surtout, de raviver ses espoirs d’avancer au Qatar.

JEU DE CRAVATE 🇩🇪 L’Allemagne trouve l’égalisation à la 83e minute 💪 pic.twitter.com/8CFN6DcYUJ – Football FOX (@FOXSoccer) 27 novembre 2022

L’homme du Werder Brême a un talent pour le drame de fin de partie. Il a marqué cinq buts après la 80e minute, ce qui mène tous les joueurs des cinq meilleures ligues européennes cette saison.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Le milieu de terrain allemand Ilkay Gundogan, à BBC One : “J’étais sur le banc en train de parler à Thomas Muller et nous avons senti qu’il y avait un but pour nous. La finition de Niclas était incroyable, une finition typique d’un attaquant et il s’est levé quand nous en avions vraiment besoin.”

L’attaquant espagnol Alvaro Morata, à la BBC : “Deux équipes qui pourraient être en demi-finale ou en finale de la Coupe du monde. Le plus important est de gagner, mais ils ont marqué un but incroyable et nous n’avons pas eu de chance.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– L’Allemagne est restée sans victoire lors de ses deux premiers matches en Coupe du Monde de la FIFA depuis 1938. L’égalisation tardive de Fullkrug a permis à l’Allemagne de ne jamais perdre ses deux premiers matches en Coupe du Monde.

– Alvaro Morata, avec son deuxième but du tournoi, devient le 19e joueur espagnol différent avec des buts dans plusieurs Coupes du monde.

Suivant

Espagne: Il reste du travail à faire contre le Japon jeudi pour passer aux huitièmes de finale. Va gagner le groupe avec une victoire, ou avec un match nul si le Costa Rica fait match nul/perdu face à l’Allemagne.

Allemagne: Le tirage au sort tardif conserve leurs chances de passer au tour suivant. Battez le Costa Rica et devrez garder un œil sur la façon dont le match Japon-Espagne se déroulera car les scénarios sont assez compliqués.