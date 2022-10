L’Allemagne fait le point sur les armes de haute technologie pour l’Ukraine – médias

Berlin enverra à Kiev des systèmes de défense aérienne promis depuis longtemps et 100 chars de Grèce et de Slovaquie, rapporte CNN

L’Allemagne a promis de nouvelles livraisons d’armes pour Kiev, a rapporté CNN samedi, lors de la visite de la ministre de la Défense Christine Lambrecht en Lituanie. Le nouveau lot d’armes comprendrait environ 100 chars de combat soviétiques de Grèce et de Slovaquie, a indiqué le média.

Les chars font partie d’un accord d’échange impliquant Berlin, Athènes et Bratislava, selon les médias. Les médias allemands ont mentionné pour la première fois la livraison potentielle le week-end dernier après la visite surprise de Lambrecht dans la ville portuaire ukrainienne d’Odessa, où elle a rencontré le ministre de la Défense Aleksey Reznikov.

Kiev demande depuis longtemps des chars de combat occidentaux à Washington et à ses alliés, y compris les chars allemands Leopard 2, bien que les pays occidentaux aient jusqu’à présent hésité à les envoyer. Le week-end dernier, Lambrecht a défendu la stratégie consistant à fournir à l’Ukraine des véhicules blindés soviétiques, arguant que ce serait mieux pour les deux parties.

Les chars soviétiques répondent mieux aux demandes de l’Ukraine puisque Kiev a besoin d’aide rapidement, a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision allemande ARD le 2 octobre, ajoutant que l’Allemagne et ses alliés ne veulent pas devenir une partie au conflit entre Moscou et Kiev, et cette position “n’a pas changé.”

Lire la suite Les hauts responsables allemands ne sont pas d’accord sur la “guerre avec Poutine”

« Nous agirons toujours en coordination avec nos partenaires, prendrons toujours des décisions en coordination avec nos partenaires. Et ce sera comme ça à l’avenir », dit-elle.

Début octobre, Lambrecht a également juré de «livrer le très moderne système de défense aérienne Iris-T » à l’ukraine “dans quelques jours.” Selon CNN, cette promesse n’a pas encore été tenue.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis en août que l’Allemagne “l’équipement le plus moderne et le plus efficace” seraient bientôt fournis à l’Ukraine, en référence aux systèmes Iris-T et aux radars d’artillerie Cobra. Certains points de vente allemands ont signalé que le système arriverait en Ukraine au plus tôt en octobre ou même en novembre.

Berlin a fait l’objet de critiques tant au pays qu’à l’étranger pour sa prétendue réticence à fournir une aide militaire à l’Ukraine. Moscou a soutenu à plusieurs reprises que les livraisons d’armes occidentales ne font que prolonger les combats et augmenter le risque d’un conflit direct entre la Russie et l’OTAN.