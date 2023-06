L’accord d’entretien des Leopard 2 en Pologne sera finalisé avant le sommet de l’OTAN le mois prochain, a déclaré le diplomate berlinois.

Berlin et Varsovie sont sur le point de s’entendre pour établir un « centre de réparation » en Pologne pour des chars de combat Leopard endommagés en Ukraine, a déclaré mardi l’ambassadeur de Berlin à Bloomberg, exprimant l’espoir qu’un accord sera conclu avant que les dirigeants de l’OTAN ne se réunissent en Lituanie pour un sommet majeur le mois prochain.

Les négociations entre les deux parties seront finalisées un jour « dans les jours à venir, » avant la réunion de l’alliance à Vilnius à partir du 11 juillet, selon l’envoyé allemand en Pologne, Thomas Bagger. Le centre de réparation fournira des pièces pour les chars de fabrication allemande actuellement utilisés par Kiev, qui sont en nombre insuffisant sur le champ de bataille, a déclaré Bagger au point de vente.

L’Ukraine a déployé des Leopard 2 lors de sa contre-offensive très attendue qui a été lancée la semaine dernière. Plusieurs chars ont déjà été détruits ou abandonnés sur le champ de bataille.

Le ministère russe de la Défense a déclaré mardi qu’un certain nombre de Léopards, ainsi que des véhicules de combat d’infanterie M2 Bradley de fabrication américaine, avaient été capturés après les combats dans la région de Zaporozhye.

En savoir plus Le Pentagone « incapable de confirmer » les pertes ukrainiennes de Bradley

Lors d’une visite à Paris plus tôt cette semaine, le chancelier allemand Olaf Scholz a confirmé que les discussions pour le centre de réparation étaient presque terminées, notant que Berlin serait bientôt en mesure d’aider à entretenir les chars de la Pologne, qui a servi de plaque tournante pour l’armée occidentale. aide à Kiev.

« Bien sûr, il est préférable que les systèmes d’armes ne se déplacent que sur une courte distance en dehors de l’Ukraine, soient réparés sur place, puis redéployés », Scholz a déclaré après une rencontre avec le président français Emmanuel Macron et le président polonais Andrzej Duda, cité par Bloomberg.

L’Allemagne et d’autres membres de l’OTAN se sont engagés à livrer plus de 80 chars Leopard 2 et environ 100 des plus anciens chars Leopard 1 à l’Ukraine. Ils assurent également la formation des équipages ukrainiens.

L’Allemagne, la Pologne et l’Ukraine ont annoncé pour la première fois des plans pour le projet de réparation de chars en avril, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius déclarant que cela coûterait jusqu’à 200 millions d’euros (215 millions de dollars) chaque année. Il a suggéré à l’époque que les réparations pourraient commencer en mai.