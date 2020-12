Les nouvelles mesures – annoncées par la chancelière allemande Angela Merkel dimanche et devant entrer en vigueur mercredi – ressemblent à la fermeture brutale du pays au printemps, la plupart des magasins fermant et la plupart des écoles ciblant l’enseignement à distance.

Le mois dernier, les dirigeants européens avaient fait naître l’espoir d’une certaine normalité à Noël. Mais avec la veille de Noël à 10 jours de congé, on ne peut nier la terrible réalité de la pandémie. Les fermetures strictes reviendront ou se refléteront en Allemagne, en partie Bretagne , la les Pays-Bas et ailleurs sur le continent.

Les responsables ont appelé les Allemands à ne pas se précipiter dans les boutiques de souvenirs avant de fermer mercredi. «Je souhaite et j’espère que les gens n’achèteront que ce dont ils ont vraiment besoin, comme des produits d’épicerie», a déclaré dimanche soir le ministre de l’Économie Peter Altmaier. « Plus tôt nous maîtrisons ces infections, mieux c’est pour tout le monde. »

Les réunions privées sont limitées à cinq personnes provenant de deux ménages séparés au maximum, bien que les ménages dans la plupart des régions du pays soient temporairement sursis à Noël, lorsqu’ils sont autorisés à accueillir jusqu’à quatre parents adultes et enfants. L’Allemagne n’interdit pas les services religieux, mais tous les participants doivent s’inscrire à l’avance.

Les directives plus strictes de l’Allemagne incluent également une interdiction de la vente de feux d’artifice et de rassemblements publics le soir du Nouvel An. Les responsables ont déclaré qu’ils espéraient éviter la vague typique de blessures liées aux feux d’artifice pendant les vacances, car les hôpitaux sont déjà surchargés.