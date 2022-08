L’Allemagne, face à la crise énergétique, donne un autre regard au nucléaire

Faire fonctionner les trois dernières centrales nucléaires en Allemagne après leur date de démantèlement du 31 décembre 2022, a-t-il dit, « peut avoir du sens » compte tenu de la crise énergétique que la guerre a précipitée. Une telle décision, a-t-il insisté, ne serait pas décidée par son gouvernement mais plutôt par une série de tests de résistance sur le système électrique allemand pour voir si les centrales seraient nécessaires et si elles pourraient fonctionner en toute sécurité après leur date de fermeture.

En partie, M. Scholz répond à un sentiment croissant parmi les Allemands – selon de récents sondages, maintenant plus de 80 % – qu’ils doivent réévaluer le sujet qui a conduit à certains des débats les plus émouvants et les plus controversés auxquels leur pays ait été confronté depuis. réunification.