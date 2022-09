L’Allemagne expose l’ambition du Conseil de sécurité de l’ONU

L’organe le plus puissant de l’ONU doit “s’adapter à la réalité du 21e siècle”, a déclaré la chancelière allemande

L’Allemagne mérite un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies car elle adhère aux principes des Nations unies et est “offrir et rechercher une coopération”, a déclaré le chancelier Olaf Scholz dans son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies mardi.



“Je vous exhorte à soutenir notre candidature” Scholz a déclaré dans son allocution. Selon la chancelière, le principal organe de résolution des conflits de l’ONU a besoin de l’Allemagne pour pouvoir relever les défis des temps modernes.



« Nous devons adapter nos règles et nos institutions à la réalité du XXIe siècle. Trop souvent, ils reflètent le monde tel qu’il était il y a 30, 50 ou 70 ans. Cela s’applique également au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) », il a dit.

Créé en 1945 après la victoire sur l’Allemagne nazie, le CSNU compte cinq membres permanents : le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et les États-Unis. Ces nations ont le pouvoir d’opposer leur veto à toute résolution du conseil.

L’organisme comprend également dix membres non permanents tournants qui représentent toutes les régions du monde, mais n’ont pas de droit de veto. L’Allemagne avait une place temporaire au CSNU en 2019 et 2020, Berlin cherchant à le faire à nouveau en 2027 et 2028.

Dans le même discours, Scholz a abordé la situation en Ukraine, insistant sur le fait que le président russe Vladimir Poutine doit reconnaître qu’il ne peut pas remporter la victoire dans le conflit, dans lequel Kiev est soutenu par les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays européens, dont l’Allemagne.

“Nous n’accepterons aucune paix dictée par la Russie et c’est pourquoi l’Ukraine doit être en mesure de repousser l’attaque de la Russie”, a-t-il ajouté. il a dit.

Selon la chancelière, l’opération militaire russe en Ukraine n’était pas seulement un désastre pour l’Europe, mais pour l’ordre mondial fondé sur des règles, que l’ONU doit protéger.