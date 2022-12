L’Allemagne explique pourquoi elle refuse les Patriotes à l’Ukraine

Berlin a déclaré qu’il ne pouvait pas décider librement du sort des systèmes fabriqués aux États-Unis, car ils font partie de la défense collective de l’OTAN.

Berlin a expliqué pourquoi il avait refusé la proposition de Varsovie de livrer à l’Ukraine des systèmes de missiles sol-air MIM-104 Patriot de fabrication américaine au lieu de les envoyer en Pologne. L’Allemagne n’a pas le pouvoir de faire cavalier seul, a déclaré samedi à Voice of America un haut responsable du ministère des Affaires étrangères.

Les systèmes Patriot font partie de l’OTAN “système de défense collective” Tobias Lindner, secrétaire d’État parlementaire du ministère allemand des Affaires étrangères, a déclaré au média. Le responsable a expliqué que Berlin ne dispose pas de missiles Patriot qu’il peut simplement remettre à un tiers, comme l’Ukraine, et que l’Allemagne a plutôt suggéré de renforcer la sécurité de la Pologne en envoyant des systèmes de défense aérienne à la frontière orientale de l’OTAN.

L’idée d’envoyer les systèmes de missiles fabriqués aux États-Unis directement dans l’ouest de l’Ukraine était auparavant flottait par le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak fin novembre. Cette décision protégerait à la fois l’Ukraine de “pannes” résultant des frappes russes contre ses infrastructures et “renforcer la sécurité à notre frontière orientale”, avait soutenu le ministre à l’époque.

Lire la suite L’Allemagne rejette le projet de missile de la Pologne

La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a rejeté l’idée, arguant que les Patriotes faisaient également partie de la défense de l’OTAN. Ce fait signifiait “ils sont destinés à être déployés sur le territoire de l’OTAN”, dit-elle fin novembre. Toute utilisation des missiles en dehors du territoire de l’OTAN nécessiterait des discussions au niveau de l’OTAN, a-t-elle ajouté.

Blaszczak a dit plus tôt cette semaine qu’il était “désappointé” par la décision de l’Allemagne de rejeter sa proposition, ajoutant que la Pologne accepterait désormais le plan initial et travaillerait à l’intégration des Patriotes dans son système de commandement.

Berlin a proposé de renforcer les défenses de la Pologne après la chute d’un missile dans l’est du pays en novembre, tuant deux personnes. Bien que les responsables ukrainiens et certains médias occidentaux aient rapidement imputé l’incident à la Russie, le président polonais, Andrzej Duda, a déclaré plus tard que le projectile avait probablement été lancé par les forces de défense aérienne ukrainiennes et avait dévié de sa trajectoire.