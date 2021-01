BERLIN / TAIPEI: L’Allemagne a demandé à Taiwan de persuader les fabricants taïwanais de contribuer à atténuer la pénurie de puces semi-conductrices dans le secteur automobile, qui entrave sa reprise économique naissante après la pandémie COVID-19.

Les constructeurs automobiles du monde entier ferment des chaînes de montage en raison de problèmes de livraison de semi-conducteurs, qui dans certains cas ont été exacerbés par les actions de l’ancienne administration Trump contre les principales usines de puces chinoises.

La pénurie a affecté Volkswagen VOWG_p.DE, Ford Motor Co FN, Subaru Corp 7270.T, Toyota Motor Corp 7203.T, Nissan Motor Co Ltd 7201.T, Fiat Chrysler Automobiles et d’autres constructeurs automobiles.

Dans une lettre vue par Reuters dimanche, le ministre allemand de l’Économie Peter Altmaier a demandé à son homologue taïwanais Wang Mei-hua de traiter de la question lors de discussions avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) 2330. principaux fournisseurs.

«Je serais heureux si vous pouviez aborder cette question et souligner l’importance des capacités de semi-conducteurs supplémentaires pour l’industrie automobile allemande pour TSMC», a écrit Altmaier.

Altmaier a déclaré que l’objectif était de permettre des capacités supplémentaires et des livraisons de semi-conducteurs à court et moyen terme. L’industrie automobile allemande était déjà en pourparlers directs avec TSMC sur les livraisons de randonnée et TSMC avait reçu des signaux «très constructifs» pour résoudre le problème, a-t-il écrit. Une porte-parole du ministère allemand de l’Economie a déclaré qu’elle suivait la situation de très près et qu’elle était en pourparlers sur la question avec l’industrie automobile.

SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

Pour réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs asiatiques et éviter des problèmes similaires à l’avenir, Berlin envisage désormais d’augmenter le soutien de l’État pour augmenter les capacités de production de semi-conducteurs en Allemagne et en Europe, a ajouté la porte-parole. Le ministère taïwanais des Affaires économiques a déclaré qu’il avait reçu des demandes par les voies diplomatiques pour aider à atténuer une pénurie de puces pour le secteur automobile, bien qu’il n’ait pas eu connaissance de la lettre d’Altmaier. Il a déclaré avoir entamé des discussions avec les fournisseurs de puces nationaux en réponse aux demandes d’autres pays et leur a demandé de «fournir une assistance complète». « La situation de l’offre et de la demande est également étroitement liée aux plans des usines de puces automobiles pour réduire les stocks pendant la saison morte », a déclaré le ministère.

TSMC, dans un communiqué, a déclaré que la question des pénuries de puces pour les constructeurs automobiles était très importante pour eux.

«C’est notre priorité absolue et TSMC travaille en étroite collaboration avec nos clients automobiles pour résoudre les problèmes de prise en charge de la capacité», a-t-il déclaré.