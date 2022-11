L’Allemagne exhorte les dirigeants des Balkans occidentaux à résoudre les conflits

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré jeudi aux dirigeants de six pays des Balkans qui aspirent à rejoindre l’Union européenne qu'”il est grand temps de surmonter les conflits régionaux” et de s’unir alors que la Russie fait la guerre à l’Ukraine.

Scholz et les hauts responsables de l’Union européenne ont rejoint les dirigeants de la Serbie, du Kosovo, de la Bosnie, du Monténégro, de la Macédoine du Nord et de l’Albanie pour une réunion au cours de laquelle ils devraient signer des accords sur l’assouplissement des arrangements de voyage régionaux et la reconnaissance mutuelle des qualifications académiques. On s’attend également à ce qu’ils discutent des questions énergétiques.

Scholz a souligné la nécessité de concrétiser le désir de longue date des pays de rejoindre l’UE, qui, selon lui, “est dans notre intérêt”.

Mais, alors que la tension monte à nouveau entre la Serbie et le Kosovo cette semaine, il a déclaré que les nations elles-mêmes devaient surmonter les problèmes qui ont ralenti leur chemin vers l’UE et a souligné “un sentiment d’urgence”.

“La guerre d’agression brutale de la Russie contre l’Ukraine nous oblige à nous unir pour préserver la liberté et la sécurité de l’Europe”, a déclaré Scholz. “Il est grand temps de surmonter les conflits régionaux qui durent depuis trop longtemps, des conflits qui vous divisent et freinent vos pays sur votre chemin européen.”

“Le processus de normalisation entre la Serbie et le Kosovo en particulier doit s’accélérer, alors faisons-le”, a-t-il ajouté. La Serbie ne reconnaît pas la déclaration d’indépendance de 2008 de son ancienne province.

Parallèlement à la réconciliation et à la coopération régionales, “les défis de la migration irrégulière, de la corruption et du crime organisé sont des problèmes cruciaux pour nous tous”, a déclaré Scholz, ajoutant que l’engagement des pays des Balkans à aligner les politiques de visas sur celles de l’UE est “essentiel dans ce domaine”. le contexte.”

L’Allemagne et d’autres ont poussé la Serbie en particulier à durcir ses politiques d’entrée alors qu’un nombre croissant de migrants ont tenté d’atteindre les pays d’Europe occidentale plus riches via les Balkans ces derniers mois.