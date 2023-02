L’Allemagne exclut les dépenses alors que l’Europe vise à éviter la course aux subventions américaines

Le ministre fédéral allemand des Finances Christian Lindner (L) et le ministre français de l’Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire (R) ont tous deux critiqué la loi américaine sur la réduction de l’inflation pour sa discrimination à l’égard des entreprises européennes.

Mais, selon Christian Lindner, le ministre allemand des Finances, la réponse pour le bloc des 27 membres de l’UE pour stimuler la compétitivité n’est pas via plus de dépenses publiques.

La législation américaine a été approuvée par les législateurs américains en août et comprend 369 milliards de dollars de dépenses pour les politiques climatiques et énergétiques.

BRUXELLES – L’Union européenne ne peut pas et ne veut pas injecter des quantités croissantes de nouveaux fonds pour faire face à une course aux subventions vertes qui s’intensifie des deux côtés de l’Atlantique, selon le plus haut responsable allemand des finances.

Le Premier ministre belge Alexander de Croo a soulevé cette préoccupation spécifique le mois dernier. “La Belgique est un petit marché, une économie très ouverte, l’Allemagne est un grand marché. Si cela devient une course à qui a les poches les plus profondes, nous allons tous perdre et cela conduirait à une guerre des subventions avec les États-Unis”, de Croo a déclaré à CNBC en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Cependant, les petites économies européennes craignent que l’Allemagne ne crée des distorsions sur le marché unique de l’UE – où les biens et les personnes circulent librement – ​​étant donné qu’elle dispose de plus de marge budgétaire que les autres gouvernements pour soutenir les industries clés.

Les chefs d’État de la L’UE a accepté la semaine dernière d’assouplir les règles en matière d’aides d’État permettre « le déploiement rapide d’un soutien ciblé, temporaire et proportionné, y compris via des crédits d’impôt, dans les secteurs stratégiques pour la transition verte et pénalisés par des subventions étrangères ou des prix élevés de l’énergie ».

Dans une lettre aux États membres en janvier, la chef de la concurrence de l’UE, Margrethe Vestager, a déclaré que 53 % des aides d’État approuvées dans l’UE depuis 2020 avaient été versées par l’Allemagne. La France arrive en deuxième position, représentant 24 % de l’aide publique totale.

Les analystes du groupe de conseil Eurasia ont déclaré la semaine dernière dans une note citant des responsables européens que certains États membres “ont plus peur de l’argent allemand que américain”.

Interrogé sur ses projets d’aides d’État, l’Allemand Lindner a déclaré: “Je peux assurer à tous les États membres que l’Allemagne maintiendra des conditions équitables et j’invite mes collègues à envisager avec nous des mesures [on] comment stimuler la compétitivité sans dépenser de plus en plus d’argent.”

“Nous ne pouvons pas nous permettre d’entrer en compétition avec les États-Unis [on] qui est en mesure de payer plus de subventions, qui peut se permettre plus de dépenses du secteur public », a déclaré Lindner. Les États-Unis sont un partenaire commercial et politique important pour l’Allemagne et l’UE au sens large, malgré les inquiétudes actuelles concernant les subventions vertes.

“En plus de cela, notre programme Generation EU de plus de 800 milliards d’euros (860 milliards de dollars) offre plus d’investissements au secteur public que la loi américaine sur la réduction de l’inflation”, a déclaré Lindner, faisant référence au programme de relance de 800 milliards d’euros de l’UE qui cible le soutien économique après la pandémie de coronavirus.