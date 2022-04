L’Allemagne et Singapour reçoivent les nouvelles cartes Apple Maps

Apple a présenté ses nouvelles cartes avec la sortie d’iOS 12 mais n’a pas mis à jour toutes les régions du monde avec les nouvelles fonctionnalités. Ces fonctionnalités incluent des points de repère 3D, des vues améliorées des parcs, des bâtiments, des aéroports, des centres commerciaux et offrent la nouvelle fonctionnalité Look Around. De plus, la nouvelle version offre une meilleure couverture routière et une navigation améliorée et plus rapide.

Les derniers pays à recevoir la nouvelle mise à jour sont l’Allemagne et Singapour, ce dernier étant le premier pays asiatique à recevoir les nouvelles cartes. Les utilisateurs de onze autres pays utilisent déjà la nouvelle itération et on pense que la France et Monaco sont les prochains sur la liste.

Depuis les débuts d’Apple Maps en 2018, le service couvre désormais environ 18,4 % de la masse continentale de la Terre et couvre 8,5 % de la population mondiale (673 millions, pour être exact). Malgré son lancement en 2018, l’entreprise a commencé à collecter des données il y a huit ans.

La source