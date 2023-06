L’Allemagne et l’Ukraine se partagent le butin lors d’un match amical et le produit du match ira aux victimes de la guerre

L’équipe ukrainienne et l’équipe allemande se tiennent ensemble lors d’un match de football amical entre l’Allemagne et l’Ukraine à Brême, en Allemagne, le lundi 12 juin 2023. Il s’agit du 1000e match de l’équipe nationale allemande de football. (AP Photo/Martin Meissner)

Niclas Fullkrug, Kai Havertz et Joshua Kimmich ont marqué pour les Allemands tandis que Viktor Tsyhankov a marqué deux fois pour l’Ukraine de part et d’autre d’un but contre son camp d’Antonio Rudiger dans un match qui s’est terminé 3-3.