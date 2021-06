L’Allemagne et l’ONU accueillent une conférence sur la Libye à Berlin le 23 juin

La Libye est plongée dans le chaos depuis qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué plus tard le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Par la suite, le pays riche en pétrole a longtemps été divisé entre un gouvernement soutenu par l’ONU dans la capitale, Tripoli, et des autorités rivales basées à l’est du pays, chacun soutenu par des groupes armés et des gouvernements étrangers.