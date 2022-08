L’Allemagne et les États-Unis notent le “courage” du critique russe emprisonné Navalny

BERLIN (AP) – À l’occasion du deuxième anniversaire de l’empoisonnement de l’opposant russe Alexei Navalny, l’Allemagne et les États-Unis ont salué la détermination du critique du Kremlin qui est toujours emprisonné en Russie pour des accusations que ces nations considèrent comme politiquement motivées.

« Il a à peine survécu à la tentative d’assassinat. Il a pu récupérer en Allemagne », a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz dans un message vidéo publié samedi, louant la bravoure du dissident russe pour son retour dans son pays natal.

“J’ai parlé avec lui pendant cette période et j’ai fait la connaissance d’un homme courageux qui est revenu en Russie parce qu’il voulait se battre pour la démocratie, la liberté et l’État de droit”, a ajouté la chancelière. “Nous devrions y penser maintenant.”

Le département d’État américain a appelé à la libération immédiate de Navalny et a condamné la répression du gouvernement russe contre les personnalités de l’opposition et les médias indépendants. Navalny est le critique le plus connu du président russe Vladimir Poutine et a détaillé d’énormes incidents de corruption par son régime.

“Ce n’est pas un hasard si l’agression du Kremlin en Ukraine s’est accompagnée d’une intensification de la répression dans le pays”, a déclaré le porte-parole du département d’Etat américain, Ned Price.

“Le Kremlin cherche à empêcher le peuple russe de connaître les atrocités que ses forces infligent aux civils ukrainiens, et aussi d’apprendre les pertes militaires russes inutiles pour le bien de cette guerre injuste”, a-t-il ajouté, faisant référence aux six-guerres de la Russie. mois de guerre brutale en Ukraine.

Navalny a été arrêté en Russie en janvier 2021 à son retour d’Allemagne, où il se remettait d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques qu’il impute au Kremlin. Il a été condamné à une peine de 2 ans et demi pour une violation de la libération conditionnelle.

En mars, Navalny a été condamné à neuf ans de prison pour fraude et outrage au tribunal, qu’il a rejeté comme étant politiquement motivé et comme une tentative des autorités de le maintenir derrière les barreaux le plus longtemps possible.

Plus tôt cette semaine, Navalny a déclaré que les responsables de la prison lui avaient ordonné de purger au moins trois jours à l’isolement, invoquant une infraction mineure, en représailles à son activisme derrière les barreaux.

The Associated Press