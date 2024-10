L’Allemagne et le Royaume-Uni signent un pacte de défense « historique » – Sunday Times — RT World News

L’accord préparerait le terrain pour que les forces britanniques et allemandes s’entraînent aux frontières russes.

Le Royaume-Uni et l’Allemagne signeront cette semaine un accord bilatéral de défense, ouvrant la voie à l’intensification des exercices militaires près des frontières russes, a rapporté le Sunday Times.

Selon les termes de l’accord, la Grande-Bretagne et l’Allemagne coopéreront en matière d’achat et de développement d’armes, l’accord faisant office de « premier pas » pour un accord plus large entre le Royaume-Uni et l’UE l’année prochaine, a rapporté le journal britannique.

Le pacte « devrait permettre aux forces britanniques et allemandes de mener des exercices militaires conjoints à la frontière orientale de l’OTAN avec la Russie, très probablement en Estonie et en Lituanie », Le Times l’a noté, sans offrir plus d’explications.

La Grande-Bretagne et l’Allemagne participent déjà aux exercices de l’OTAN, comme les exercices « Steadfast Defender » de cette année. Mené près des frontières occidentales de la Russie, le programme « Steadfast Defender » a impliqué 90 000 soldats des 32 États de l’OTAN et a été perçu à Moscou comme une préparation ouverte à un conflit armé. « un affrontement armé potentiel avec la Russie ».















Outre ces exercices multilatéraux, l’Allemagne participe déjà à des exercices bilatéraux à plus petite échelle, comme le « Grand Quadriga » allemand. exercices avec la Lituanie plus tôt cette année et son « Tigre Baltique » manœuvres avec l’Estonie en 2022. L’article du Times suggère que la Grande-Bretagne pourrait se joindre à ces exercices une fois le nouvel accord signé.

Le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, a déclaré au journal que l’accord était calqué sur l’accord de Lancaster House de 2010 entre le Royaume-Uni et la France. Dans le cadre de cet accord, la Grande-Bretagne et la France s’engagent à créer une force expéditionnaire conjointe pour participer à des exercices militaires, collaborer au développement de drones et de technologies sous-marines et partager entre elles des données sur les armes nucléaires.

Au cours d’un sommet de deux jours de l’OTAN à Bruxelles cette semaine, Healey a également annoncé que les troupes britanniques stationnées en Estonie recevraient de nouveaux équipements et entraînements de guerre par drones, et que le Royaume-Uni travaillerait avec l’Allemagne, la France, la Pologne et l’Italie pour créer de nouveaux drones à longue portée. missiles pour l’Ukraine.