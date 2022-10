L’Allemagne et le Nigeria se qualifient pour les quarts de finale du groupe B

L’Allemagne et le Nigeria, deux prétendants au titre, se sont qualifiés lundi pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine des moins de 17 ans de la FIFA dans le Groupe B avec des victoires respectives contre la Nouvelle-Zélande et le Chili.

L’Allemagne, championne d’Europe, a battu la Nouvelle-Zélande 3-1 à Margao pour prendre la tête du groupe B avec un record de toutes les victoires, tandis que la meilleure équipe africaine, le Nigeria, a remporté la victoire 2-1 contre le Chili à Bhubaneswar pour enregistrer sa deuxième victoire et terminer deuxième du groupe.

Pour l’Allemagne, Loreen Bender (5e et 54e minutes) a inscrit un doublé tandis que l’autre but a été marqué par Alara Sehitler (60e). Emily Clegg a marqué le seul but de la Nouvelle-Zélande à la 10e minute.

Blessing Emmanuel (4e minute) et Bisola Mosaku (82e) ont été les buteurs du Nigeria tandis que Tali Rovner en a retiré un pour le Chili dans le temps additionnel.

Les deux matches se sont joués simultanément car leurs résultats devaient décider du classement du groupe. Les deux meilleures équipes de chacun des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale de la pièce maîtresse du groupe d’âge.

Le Chili (3 points pour une victoire) et la Nouvelle-Zélande – qui ont perdu leurs trois matches – ont respectivement terminé troisième et dernier du groupe B.

