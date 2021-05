L’Allemagne et la Slovaquie arrêtent 2 personnes dans des raids sur un réseau de trafiquants

Les autorités affirment que deux suspects ont été arrêtés en Allemagne et en Slovaquie lors de raids contre un groupe accusé d’avoir fait entrer clandestinement des Vietnamiens en Allemagne et dans d’autres pays européens pour des frais importants qu’ils ont dû payer dans des salons de massage et des maisons closes.

