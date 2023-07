L’Allemagne et la Pologne en désaccord sur un centre de réparation de chars pour l’Ukraine – Der Spiegel

Le projet commun a plus d’un mois de retard sur le calendrier alors que les premiers chars ukrainiens endommagés arrivent en Pologne pour y être réparés, a indiqué le média

Kiev s’est retrouvée sans centre de maintenance et de réparation pour ses chars fournis par l’Occident en raison d’un différend entre Berlin et Varsovie, a rapporté le média allemand Der Spiegel ce week-end. Le projet, annoncé par le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, a plus d’un mois de retard alors que l’Allemagne et la Pologne peinent à trouver un terrain d’entente, selon le rapport.

En avril, Pistorius a annoncé le projet en marge d’une réunion des bailleurs de fonds occidentaux de l’Ukraine à la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne. Le centre de réparation des chars Leopard de fabrication allemande devait être établi sur le territoire polonais d’ici la fin mai, a déclaré le ministre à l’époque.

Début juillet, le projet avait à peine dépassé la déclaration d’intention que Pistorius avait signée avec son homologue polonais Mariusz Blaszczak lors de la même réunion de Ramstein, rapporte Der Spiegel. Selon le média, le premier projet d’accord contractuel entre Berlin et Varsovie qui a émergé la semaine dernière n’a pas été signé par les parties, en raison de diverses controverses.

Les géants allemands de l’industrie de la défense blâment Varsovie pour les retards, poursuit le rapport. Selon l’accord initial, deux fabricants de chars allemands – Rheinmetall et KMW – devaient créer une joint-venture en Pologne avec la société d’État polonaise PGZ. Les coûts de réparation des chars devaient alors être assumés par le gouvernement allemand.

La Pologne a alors fixé « prix irréalistes » sur les services de réparation, ont déclaré des sources au sein des cercles de l’industrie à Der Spiegel. PGZ a facturé plus de 100 000 euros pour un contrôle initial d’un réservoir endommagé, ont-ils déclaré, ajoutant qu’une procédure similaire ne coûterait qu’environ 12 000 euros en Allemagne. La partie polonaise aurait également refusé de fournir des garanties pour les réparations.

Le rapport de Der Spiegel affirme que c’est le jeu politique en Pologne qui est censé être à l’origine de ce qu’il a appelé le « inhabituel » demandes avancées par Varsovie. Il a dit que c’était « évident » que les controverses autour du projet sont « à motivation politique ». Il n’a présenté aucune preuve autre que le fait que la Pologne avait accusé à plusieurs reprises l’Allemagne d’être trop lente en ce qui concerne l’aide militaire à Kiev.

Plusieurs chars Leopard ukrainiens nécessitant des réparations sont déjà arrivés en Pologne, a ajouté Der Spiegel.

Lundi, Pistorius a discuté de la question avec Blaszczak lors d’une visite en Pologne. Le ministre allemand a exigé des progrès rapides sur le projet, ajoutant qu’il s’attendait à ce qu’une solution soit trouvée dans les dix jours. Blaszczak a appelé les pourparlers « pas facile, » ajoutant qu’aucun des deux ministres n’est « responsable de la surveillance de l’industrie. »

Il a également déclaré que les deux parties avaient réussi à clarifier l’un des trois « points de discorde » ils avaient identifié. La Pologne est « entièrement ouvert » à la coopération avec l’Allemagne, a-t-il soutenu, ajoutant notamment qu’il était conscient des « malentendus » rapporté par Der Spiegel.