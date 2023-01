L’Allemagne et la Norvège préparent un pipeline d’hydrogène

Londres

CNN

—



L’Allemagne vient de faire un pas de plus vers trouver un substitut à long terme et plus écologique au gaz naturel et au charbon russes.

Le producteur d’électricité allemand RWE (RWEOY) et la société énergétique publique norvégienne Equinor ont annoncé jeudi leur intention de construire des centrales électriques à hydrogène en Allemagne au cours des prochaines années, ainsi qu’un important pipeline entre les deux pays. pour les nourrir.

L’accord – qui n’est pas encore juridiquement contraignant – fait partie des efforts de l’Allemagne pour éliminer progressivement toutes les centrales électriques au charbon d’ici 2030 et décarboniser son secteur énergétique. Berlin s’est radicalement éloignée de la Russie en tant que source d’énergie depuis son invasion de l’Ukraine et doit trouver des fournisseurs alternatifs sûrs.

“Grâce à cette collaboration, nous renforcerons la sécurité énergétique à long terme du premier pays industriel d’Europe”, a déclaré Anders Opedal, PDG et président d’Equinor, dans un communiqué commun.

Les centrales électriques, détenues conjointement par RWE et Equinor, fonctionneront initialement au gaz naturel produit en Norvège avant de passer à l’hydrogène “bleu”, également produit en Norvège à partir de gaz naturel et pompé à travers le pipeline sous-marin, ont indiqué les sociétés.

Plus de 95% du dioxyde de carbone émis lors de la production d’hydrogène sera capté et stocké sous les fonds marins, ont-ils ajouté. Equinor prévoit de développer une capacité de production d’hydrogène « bleu » de 2 gigawatts d’ici 2030.

L’objectif ultime est de générer de l’hydrogène dit “vert” à partir d’énergie renouvelable produite par des parcs éoliens offshore, ont-ils déclaré, sans fournir de dates cibles.

L’Union européenne a pour objectif de construire une capacité de production d’hydrogène renouvelable de 40 gigawatts d’ici 2030.

“Il y a un besoin urgent d’une montée en puissance rapide de l’économie de l’hydrogène”, a déclaré Markus Krebber, directeur général de RWE, dans le communiqué. “L’hydrogène bleu en grande quantité peut commencer, avec une conversion ultérieure en approvisionnement en hydrogène vert.”

Les entreprises n’ont pas précisé le nombre de centrales électriques qu’elles ont l’intention de construire, ni la valeur de leurs investissements communs.

La Norvège est désormais le premier fournisseur européen de gaz naturel, selon Statistiques officielles de l’UE. Depuis que la Russie a commencé à réduire ses exportations vers le bloc en représailles aux sanctions européennes contre la guerre en Ukraine, le pays nordique a augmenté ses propres exportations pour aider à combler le vide.

“Au milieu de la crise énergétique, nous voyons à quel point la Norvège est un fournisseur fiable de gaz pour l’Europe, mais nous voyons aussi à quel point il est crucial que nous passions plus rapidement à des énergies plus renouvelables.” Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere a déclaré aux journalistes à Oslo jeudi, selon un rapport de Reuters.

Juste avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine fin février, l’Allemagne a abandonné son projet d’utiliser le gazoduc Nord Stream 2, construit par Gazprom pour livrer jusqu’à 55 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, soit plus de la moitié de la consommation annuelle de l’Allemagne.

Dans les mois qui ont suivi, la Russie a considérablement réduit les flux de gaz naturel via le gazoduc Nord Stream 1. Les flux sur ce pipeline se sont complètement arrêtés en août lorsqu’il a été fermé pour réparation. Il n’a pas rouvert.

Les deux pipelines ont été touchés un mois plus tard par une série d’explosions. Le Danemark et la Suède ont déclaré que l’infrastructure était délibérément ciblée, et le service de sécurité suédois a déclaré qu’il ne pouvait pas être exclu “qu’une puissance étrangère soit derrière elle”.

La Russie est soupçonnée d’être le seul acteur de la région qui aurait à la fois la capacité et la motivation d’endommager délibérément les pipelines. Le Kremlin a nié avoir percuté les pipelines.

Après les explosions, l’OTAN s’est engagée à organiser une “réponse unie et déterminée” si les dégâts s’avéraient délibérés.

— Charles Riley et Julia Horowitz ont contribué au reportage.