L’Allemagne et la Norvège exhortent l’OTAN à protéger les infrastructures sous-marines

BERLIN – Le secrétaire général de l’OTAN a salué jeudi une recommandation de l’Allemagne et de la Norvège demandant à l’alliance militaire de créer un centre chargé de protéger les infrastructures sous-marines telles que les gazoducs et les câbles de télécommunication.

Stoltenberg a qualifié les pipelines sous-marins et les câbles de télécommunications « d’artères pour nos économies ». Il a déclaré que l’OTAN avait doublé le nombre de navires patrouillant dans la mer du Nord et la mer Baltique à la suite des explosions du Nord Stream et intensifié le partage de renseignements, “mais nous devons faire plus pour aider à protéger cette infrastructure vitale”.