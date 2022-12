L’Allemagne et la Norvège exhortent l’OTAN à protéger les infrastructures sous-marines

BERLIN (AP) – Le secrétaire général de l’OTAN a salué jeudi une recommandation de l’Allemagne et de la Norvège demandant à l’alliance militaire de créer un centre chargé de protéger les infrastructures sous-marines telles que les gazoducs et les câbles de télécommunication.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré mercredi après des entretiens avec son homologue norvégien qu’ils demanderaient au secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, de mettre en place un tel centre. Il a souligné les “capacités de coordination éprouvées de l’alliance transatlantique, sa présence maritime et son expertise”.

Un centre coordonnant les efforts de protection serait également “un signal clair (que) nous prenons très au sérieux la protection de nos infrastructures critiques, et personne ne devrait croire que les attaques resteraient sans conséquences”.

Scholz est revenu sur la question lors d’une conférence de presse avec Stoltenberg jeudi. Il a déclaré que les explosions de septembre qui ont endommagé les gazoducs Nord Stream 1 et 2 construits pour transporter du gaz russe vers l’Allemagne sous la mer Baltique, qui, selon les enquêteurs, étaient un acte de sabotage, “ont montré que nous devons complètement réévaluer les risques pour notre infrastructure énergétique”. .” Cela, a-t-il dit, est particulièrement vrai en mer du Nord.

Stoltenberg a qualifié les pipelines sous-marins et les câbles de télécommunications « d’artères pour nos économies ». Il a déclaré que l’OTAN avait doublé le nombre de navires patrouillant dans la mer du Nord et la mer Baltique à la suite des explosions du Nord Stream et intensifié le partage de renseignements, “mais nous devons faire plus pour aider à protéger cette infrastructure vitale”.

Il a salué l’initiative germano-norvégienne d’un “centre d’infrastructure sous-marine de l’OTAN”, qui, selon lui, “fournirait aux alliés une meilleure connaissance de la situation, cartographierait nos vulnérabilités” et aiderait à dissuader toute attaque contre l’infrastructure sous-marine des alliés.

The Associated Press