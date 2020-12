Les doses pour l’Europe sont produites sur les sites de fabrication de BioNTech en Allemagne et sur le site de Pfizer à Puurs, en Belgique, selon les deux sociétés et les pays du bloc ont commencé à recevoir leurs premières livraisons.

La première inoculation a été administrée dans la ville de Halberstadt, à Edith Kwoizalla, 101 ans; 40 autres résidents et 11 membres du personnel de la maison de soins infirmiers ont également reçu des doses, a rapporté MDR.

«Chaque jour que nous attendons est un jour de trop», a déclaré aux journalistes Tobias Krüger, le directeur de la maison.

Les États de l’Est de l’Allemagne ont été les plus durement touchés par la deuxième vague du virus. Plus de 1,6 million de personnes ont été infectées dans le pays et plus de 29 400 sont décédées, dont beaucoup sont des personnes âgées, en particulier celles qui vivent dans des maisons de retraite.

Les résidents des maisons de retraite et leurs soignants, ainsi que le personnel médical d’urgence et les personnes âgées de 80 ans et plus, devraient être parmi les premiers vaccinés en Allemagne, sur la base d’un plan élaboré par des dirigeants, des conseillers médicaux et des membres de la Conseil d’éthique. Les membres du gouvernement ne prévoient pas de recevoir des vaccinations avant leurs pairs, a déclaré samedi Jens Spahn, le ministre de la Santé du pays.

«Nous avons délibérément déclaré que nous commencerions à offrir le vaccin aux plus fragiles», a déclaré M. Spahn. «S’il arrive un moment où cela a du sens, disons pour renforcer la confiance, chacun de nous est prêt à se faire vacciner.»