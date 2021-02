L’ALLEMAGNE et la France semblent sur le point d’approuver le jab AstraZeneca pour les plus de 65 ans quelques jours à peine après qu’Angela Merkel a déclaré qu’elle était trop âgée pour l’avoir.

Les deux pays semblent maintenant susceptibles de faire un demi-tour embarrassant en changeant leur position sur le vaccin bien qu’ils aient d’abord refusé de le donner aux personnes âgées.

Les responsables allemands avaient précédemment émis des doutes sur son efficacité au milieu des rapports – démentis par AstraZeneca – selon lesquels il n’était efficace qu’à huit pour cent pour protéger les personnes âgées.

Le Sun Online a ensuite raconté comment les programmes de vaccination des deux pays avaient été plongés dans le chaos alors que des milliers de personnes refusaient de recevoir le coup après que leurs dirigeants aient mis en doute son efficacité.

Les propos alarmistes de la part de politiciens européens, dont le président français Emmanuel Macron, ont conduit à une faible adoption, laissant de nombreux pays loin derrière le Royaume-Uni.

Désormais, dans une apparente tentative de rattrapage, la France et l’Allemagne devraient changer de direction.

Thomas Mertens, le chef du comité allemand des vaccins, a révélé qu’il allait « très bientôt » mettre à jour sa recommandation sur le jab.

Il a déclaré à la chaîne de télévision allemande ZDF: « Tout a mal tourné. »

Mertens a ensuite ajouté qu’il était «possible» que le vaccin puisse également être autorisé pour les personnes âgées.

Et Alain Fischer, président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale de la France, a déclaré que son pays «réajusterait» sa stratégie vaccinale.

Il a déclaré que le changement de cœur était en réponse aux nouvelles données d’une étude qui a montré que l’utilisation de l’AstraZeneca jab réduisait massivement les admissions à l’hôpital.

Jeudi, nous avons raconté comment Angela Merkel avait dit qu’elle ne prendrait pas le vaccin parce qu’elle est trop âgée, bien qu’elle ait supplié les Allemands de prendre le vaccin.

On a demandé à la chancelière allemande, 66 ans, si elle prendrait le coup pour donner l’exemple à un pays où beaucoup refusent et où 1,2 million de clichés sont inutilisés.

Mais Merkel a dit FAZ qu’elle n’était pas éligible parce que les régulateurs allemands ont limité le jab aux moins de 65 ans.

« Outre les personnes particulièrement vulnérables et âgées, je pense qu’il est correct d’inviter d’abord les groupes de population qui ne peuvent pas garder une distance dans leur travail à se faire vacciner », a-t-elle déclaré.

« Un éducateur de garderie, un enseignant du primaire ne peut pas faire ça. Ce sont les gens qui devraient avoir un tour avant quelqu’un comme moi. »

La chancelière a déclaré qu’elle était capable de garder ses distances au travail et qu’elle ne voulait pas se faire vacciner avant son tour, selon la priorisation recommandée par le Comité permanent de la vaccination.

Le vaccin AstraZeneca – associé au vaccin Pfizer – a été utilisé avec un grand succès au Royaume-Uni pour apporter une protection de plus en plus étendue à la population contre Covid-19.

Vendredi, plus de 500 000 personnes ont été vaccinées, ce qui porte le total à près de 30% de la population adulte et contribue maintenant à réduire considérablement le nombre de décès et d’hospitalisations chez Covid.