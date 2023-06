L’Allemagne et la Chine tiennent une réunion de haut niveau dans un contexte de tensions commerciales et ukrainiennes

BERLIN (AP) – Le commerce, le changement climatique et la guerre en Ukraine sont à l’ordre du jour mardi alors que le chancelier allemand Olaf Scholz rencontre le Premier ministre chinois Li Qiang, qui effectue son premier voyage à l’étranger depuis son entrée en fonction.

La réunion de Berlin est la septième fois que l’Allemagne et la Chine tiennent des consultations gouvernementales de haut niveau et intervient un jour après que le président chinois Xi Jinping a rencontré le secrétaire d’État américain Antony Blinken, indiquant un effort de Pékin pour tendre la main à l’Occident et améliorer frosty rapports.

Li, un ancien secrétaire du Parti communiste pour Shanghai qui a pris ses fonctions en mars en tant que responsable n ° 2 de la Chine, a rencontré lundi le président allemand Frank-Walter Steinmeier et a dîné avec Scholz à la chancellerie avant le début des pourparlers officiels.

L’Allemagne tient à maintenir de bonnes relations avec la Chine, son principal partenaire commercial, malgré la méfiance face à l’affirmation croissante de Pékin et son refus de critiquer l’invasion russe de l’Ukraine. La stratégie de sécurité nationale récemment publiée par l’Allemagne décrit la Chine comme « un partenaire, un concurrent et un rival systémique ».

Scholz a déclaré qu’il souhaitait éviter de trop dépendre du commerce chinois et diversifier l’approvisionnement de l’Allemagne en produits clés – une approche qu’il a qualifiée de « dérisque » – tout en rejetant l’idée d’un « découplage » avec la Chine. Cette position a été reprise le mois dernier par les principales puissances industrielles du Groupe des Sept, dont la plupart dépendent fortement du commerce avec la Chine.

Pourtant, l’Allemagne a reconnu que les problèmes mondiaux majeurs tels que le changement climatique ne peuvent être résolus qu’avec la Chine, et la devise officielle de la réunion de mardi est « Agir ensemble de manière durable ».

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wengbin, a déclaré la semaine dernière que le choix de l’Allemagne comme première étape de Li « reflète pleinement la grande importance que la Chine attache aux relations sino-allemandes ». Il a déclaré que la Chine était impatiente « d’envoyer des signaux positifs au monde pour renforcer le dialogue et la coopération » et de s’associer pour relever les défis « afin de promouvoir la prospérité et le développement de l’économie mondiale ».

Après avoir visité la plus grande économie de l’Union européenne, Li se rend en France – la deuxième plus grande – où il assistera au « Sommet pour un nouveau pacte de financement mondial », qui se tient à l’initiative du président français Emmanuel Macron.

The Associated Press