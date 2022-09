L’Allemagne et Israël célèbrent le 50e anniversaire de l’attaque olympique de 1972

BERLIN (AP) – Les présidents allemand et israélien doivent rejoindre les proches des 11 athlètes israéliens tués lors de l’attaque par des militants palestiniens contre les Jeux olympiques de Munich en 1972 pour marquer le 50e anniversaire lundi, quelques jours après un accord qui a mis fin à un long différend sur l’indemnisation .

La cérémonie de lundi a lieu à l’aérodrome de Fuerstenfeldbruck près de Munich, théâtre d’une tentative de sauvetage ratée au cours de laquelle neuf des athlètes israéliens, un policier ouest-allemand et cinq des assaillants ont été tués.

L’accord de la semaine dernière a évité une menace de boycott de l’événement anniversaire par les proches des athlètes tués. Ils recevront un total de 28 millions d’euros (dollars) en compensation, une augmentation significative par rapport à l’offre initiale de 10 millions d’euros.

Dans le cadre de l’accord, l’Allemagne a accepté de reconnaître les manquements des autorités de l’époque et de permettre aux historiens allemands et israéliens d’examiner les événements entourant l’attaque. Des proches ont accusé l’Allemagne de ne pas avoir sécurisé le village olympique, d’avoir refusé l’aide israélienne et d’avoir ensuite bâclé l’opération de sauvetage.

Le drame d’une journée a commencé à se dérouler avant l’aube du 5 septembre 1972, lorsque huit membres d’un groupe palestinien appelé Septembre noir ont escaladé la clôture non gardée du village olympique. Ils ont fait irruption dans le bâtiment où se trouvait l’équipe israélienne, tuant l’entraîneur de lutte Moshe Weinberg et l’haltérophile Yossi Romano.

Certains athlètes israéliens ont réussi à s’échapper mais neuf ont été capturés. Les ravisseurs ont exigé la libération de plus de 200 Palestiniens détenus par Israël et deux extrémistes de gauche allemands dans les prisons ouest-allemandes.

Les assaillants ont exigé un avion et un passage sûr au Caire. Après une journée de négociations tendues, les assaillants et leurs otages sont autorisés à partir à bord de deux hélicoptères pour Fuerstenfeldbruck.

Les tireurs d’élite de l’aérodrome ont ouvert le feu. Les assaillants ont lancé une grenade dans l’un des hélicoptères transportant des otages, qui a explosé, et ont tiré sur les otages dans l’autre hélicoptère.

Le règlement de l’indemnisation comprend les paiements déjà effectués. Immédiatement après l’attaque, l’Allemagne a versé aux proches des victimes un montant d’environ 4,19 millions de marks (environ 2 millions d’euros ou de dollars), selon le ministère de l’Intérieur du pays. En 2002, les proches survivants ont reçu 3 millions d’euros supplémentaires, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

