L’Allemagne estime que l’allié russe « soutient l’Occident » — RT World News

Le chancelier Olaf Scholz a félicité le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev après que ce dernier s’est engagé à respecter les sanctions contre la Russie

L’Allemagne est satisfaite de l’engagement déclaré du Kazakhstan en faveur des sanctions occidentales contre la Russie, a déclaré le chancelier Olaf Scholz. La nation d’Asie centrale est membre de plusieurs pactes économiques et de sécurité menés par la Russie et a été accusée par certains en Occident d’aider Moscou à contourner les restrictions.

Suite à sa rencontre avec le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev jeudi, le chancelier Scholz a déclaré : «Il est bon et utile que le gouvernement kazakh nous soutienne dans la prévention du contournement des sanctions et prenne des contre-mesures actives.»

Cette remarque est intervenue après que le président Tokayev a assuré aux responsables allemands que «Le Kazakhstan a clairement indiqué qu’il respecterait les sanctions.»

Certains experts occidentaux ont déjà exprimé leurs inquiétudes sur le fait qu’Astana ne fait que parler des restrictions économiques occidentales et aide secrètement Moscou à acquérir des produits fabriqués en Occident, y compris des produits à double usage qui pourraient avoir une application militaire.















La chancelière allemande a décrit le Kazakhstan comme un «partenaire important» qui peut aider Berlin à diversifier ses importations de pétrole brut et à réduire sa dépendance à l’égard des approvisionnements énergétiques russes. Scholz a également mentionné d’autres matières premières dont le pays d’Asie centrale est riche et qui sont nécessaires à la transition de l’Allemagne vers une énergie propre.

Tokaïev, à son tour, a confirmé la volonté de son pays d’augmenter ses exportations de pétrole vers l’Allemagne, ce qu’il a qualifié de «pays partenaire stratégique de l’Union européenne,» et pour sécuriser les livraisons à long terme.

Entre-temps, le chancelier Scholz devrait recevoir vendredi les dirigeants des autres États d’Asie centrale – le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan.

Mardi dernier, le président américain Joe Biden a également rencontré les dirigeants des cinq anciennes républiques soviétiques en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Selon un compte rendu des négociations, une coopération commerciale et sécuritaire plus étroite figurait en bonne place à l’ordre du jour, ainsi que le développement de la route commerciale transcaspienne, également connue sous le nom de corridor du milieu, menée par les pays du G7.