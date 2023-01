L’Allemagne est sous pression pour envoyer des chars Leopard 2 en Ukraine. Voici pourquoi.

Commentez cette histoire Commenter

Le résultat de la pression croissante de l’Ukraine pour les chars occidentaux dépend en grande partie de l’Allemagne. Pendant des mois, Kyiv a imploré les alliés occidentaux d’envoyer des chars de combat pour aider à reprendre le territoire que la Russie a capturé dans le sud et l’est de l’Ukraine. Après près d’un an de guerre, les responsables ukrainiens insistent sur le fait que les chars de fabrication occidentale – et un type en particulier, le Leopard 2 – pourraient être l’élément manquant.

Le calcul derrière lequel les armes et les systèmes que les alliés occidentaux sont prêts à envoyer est en constante évolution, à mesure que les conditions du champ de bataille changent, que les capacités ukrainiennes – et la confiance de ses alliés – augmentent et que les puissances occidentales ajustent leur réflexion sur les mouvements qui risqueraient une escalade intolérable. avec la Russie, qui a levé des menaces nucléaires.

La Grande-Bretagne est devenue le premier pays à promettre à l’Ukraine des chars de combat principaux produits en Occident la semaine dernière, lorsque le bureau du Premier ministre a annoncé qu’il enverrait 14 chars Challenger 2 dans les semaines à venir – une petite allocation, mais qui pourrait faire pression sur les autres. Mais la Grande-Bretagne n’en a pas beaucoup à revendre. Les États-Unis se sont abstenus d’envoyer leurs propres chars M1 Abrams, invoquant des inquiétudes quant à la capacité de l’Ukraine à les entretenir.

Cela a attiré l’attention sur les léopards de fabrication allemande, dont environ 2 000 sont dispersés à travers l’Europe. La Pologne et la Finlande disent vouloir envoyer une partie des leurs en Ukraine. Le hic : dans le cadre des accords avec les acheteurs, le gouvernement allemand doit approuver tout transfert.

Le chef de la défense américaine à Berlin pour des pourparlers alors que l’Allemagne bloque les livraisons de chars

Des responsables occidentaux de la défense, dont le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et son homologue allemand nouvellement nommé, doivent se réunir vendredi à la base aérienne de Ramstein en Allemagne pour discuter d’une aide militaire supplémentaire à l’Ukraine. Certains responsables et analystes s’attendent à ce qu’une annonce concernant les chars Leopard puisse sortir de cette réunion.

Voici ce qu’il faut savoir sur la position de l’Allemagne sur l’aide militaire.

Comment les véhicules de combat occidentaux à destination de l’Ukraine pourraient changer la guerre

Pourquoi l’Allemagne décide-t-elle si d’autres pays peuvent envoyer des chars Leopard en Ukraine ?

Fabriqué en Allemagne et introduit pour la première fois en 1979, le char de combat principal Leopard 2 est considéré comme l’un des meilleurs au monde. C’est un équipement clé pour plus d’une douzaine d’armées européennes, plus le Canada et la Turquie.

Les ministres ukrainiens des affaires étrangères et de la défense ont réitéré leur demande pour les Léopards jeudi, “pour le bien de millions de citoyens pacifiques d’Ukraine”. Ils ont promis que les forces ukrainiennes n’utiliseraient les armes qu’à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de leur pays – une assurance destinée à apaiser les craintes d’escalade.

Les chars sont plus lourds et plus puissants que les véhicules de combat d’infanterie, et ils sont destinés à engager d’autres chars et à percer les lignes ennemies. Les véhicules blindés de combat que les États-Unis et l’Allemagne ont déjà promis sont principalement destinés au transport et au soutien de l’infanterie.

Mais comme les chars sont fabriqués en Allemagne, d’autres pays doivent obtenir l’autorisation de Berlin pour les transférer. Cette décision appartient au chancelier allemand Olaf Scholz.

Certains responsables européens et les analystes ont appelé l’Allemagne à rejoindre un consortium de pays qui apporteraient chacun quelques-uns de leurs chars Leopard à une flotte destinée à l’Ukraine. La Pologne et la Finlande ont déjà fait part de leur volonté de participer, bien qu’aucun pays n’ait encore soumis de demande formelle à Berlin pour approbation.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré mercredi soir que son pays enverrait 14 chars Leopard 2 à son voisin oriental, avec ou sans l’approbation de l’Allemagne.

Avancer unilatéralement serait “une rupture plutôt sans précédent” des relations politiques et contractuelles entre Varsovie et Berlin, a déclaré Jakub Eberle, directeur de recherche à l’Institut des relations internationales de Prague. “En bref, le gouvernement polonais serait probablement dans une situation juridiquement très difficile sur plusieurs fronts.”

Pourquoi l’Allemagne a-t-elle toujours été réticente à envoyer une aide militaire ?

La réticence de longue date de l’Allemagne à se lancer dans des conflits étrangers découle de normes et de politiques fondées sur la culpabilité de la Seconde Guerre mondiale. Soucieux d’éviter d’être considéré comme militairement agressif au cours des décennies qui ont suivi, l’Allemagne a largement hésité à exporter des armes vers les zones de conflit.

En conséquence, l’Allemagne est souvent décrite dans les cercles de sécurité et de politique étrangère comme pacifiste. Mais certains analystes rejeter cette interprétationsoulignant les ressources importantes que l’Allemagne de l’Ouest a consacrées à la constitution de son armée et à l’accueil d’armes nucléaires américaines, ainsi que les interventions militaires allemandes dans le cadre des coalitions de l’OTAN en Serbie dans les années 1990 et plus tard en Afghanistan.

En 2014, l’Allemagne a envoyé des grenades propulsées par fusée aux forces kurdes combattant l’État islamique en Irak, qui ciblait le groupe ethnique minoritaire yézidi. Les critiques soulignent que l’industrie de la défense allemande a également vendu des armes à des dirigeants autoritaires.

L’approche de l’Allemagne face aux conflits internationaux est moins basée sur une aversion de principe pour la guerre que sur une préférence profonde pour la diplomatie et l’idée de pousser le changement par des liens économiques, soutient Eberle.

La guerre en Ukraine a placé Berlin dans une position particulièrement inconfortable, puisque l’Allemagne – autrefois divisée politiquement et géographiquement entre le bloc soviétique et l’Occident – ​​a maintenu des liens plus étroits avec la Russie que de nombreux autres pays. Le prédécesseur de Scholz, Angela Merkel, qui a grandi à Berlin-Est et parle couramment le russe, a aidé à négocier un accord de cessez-le-feu de 2014 avec la Russie dans la région ukrainienne contestée du Donbass. Mais elle a également aggravé la dépendance de l’Allemagne vis-à-vis des combustibles fossiles russes et a conseillé au président Barack Obama de ne pas envoyer d’aide létale à l’Ukraine en 2014 et 2015, a rapporté le Washington Post.

Le parti de Scholz, les sociaux-démocrates, est considéré comme ayant maintenu une attitude particulièrement sympathique envers Moscou. Même après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, certains législateurs du parti de Scholz ont déclaré que la coopération avec la Russie serait essentielle pour la sécurité européenne.

Embrassant la puissance militaire, Olaf Scholz tente de faire entrer l’Allemagne dans une nouvelle ère

Comment la guerre a-t-elle changé l’approche de l’Allemagne ?

Au début, la position de l’Allemagne semblait plus ou moins la même : dans les semaines qui ont précédé l’invasion de février, alors que la Russie massait des troupes le long de la frontière ukrainienne, les responsables d’Europe de l’Est ont fustigé l’Allemagne pour n’avoir promis que 5 000 casques.

Deux jours après l’invasion de la Russie, cependant, Scholz a déclaré un “Zeitenwende” – ou “tournant d’une époque” – en annonçant que l’Allemagne armerait directement l’Ukraine et autoriserait d’autres pays dotés d’armes de fabrication allemande à le faire. Scholz a également promis que l’Allemagne commencerait à consacrer au moins 2 % de son PIB à la défense, l’objectif de l’OTAN.

Près d’un an après le début de la guerre, les principaux partis centristes en Allemagne sont largement d’accord sur la nécessité d’envoyer des armes, a déclaré Eberle.

Les transferts d’armes de Berlin à ce jour indiquent qu’il a l’intention de jouer un rôle plus important dans la sécurité et la défense européennes, a déclaré Matlé.

Pourtant, parmi les alliés occidentaux de l’Ukraine, l’Allemagne reste “du côté réticent” à fournir des armes à Kyiv, a déclaré Eberle. L’Ukraine et certains alliés de l’OTAN ont reproché à l’Allemagne de ne pas envoyer plus d’armes, plus rapidement.

Dans le passé, cependant, après que la pression a monté et que des partenaires, en particulier les États-Unis et la France, ont annoncé leurs propres livraisons d’armes, Berlin a emboîté le pas.

Cette tendance à suivre fait partie du « réflexe multilatéral » de l’Allemagne, selon Eberle. En matière de sécurité, a-t-il dit, les Allemands pensent « qu’on ne peut pas considérer qu’ils font les choses par eux-mêmes ».

L’industrie allemande de l’armement est en déclin ces dernières années, de sorte que les problèmes d’approvisionnement peuvent également être une préoccupation, a déclaré Aylin Matlé, expert en politique de défense au Conseil allemand des relations étrangères.

L’Allemagne a envoyé des chars Leopard en Slovaquie dans le cadre d’un accord visant à permettre à la Slovaquie envoyer des véhicules de combat de l’ère soviétique en Ukraine. Mais il n’a pas envoyé les chars de fabrication allemande directement en Ukraine.

Pour donner le feu vert, Scholz a déclaré au président Biden lors d’un appel cette semaine qu’il souhaiterait que les États-Unis s’engagent à envoyer également leurs propres chars M1 Abrams en Ukraine, a rapporté The Post.

Cela ne semble pas probable de si tôt. Washington préfère que Berlin soit le seul à intervenir, semble-t-il. L’administration Biden se prépare à annoncer un programme d’aide militaire d’environ 2,5 milliards de dollars susceptible d’inclure de nouveaux véhicules de combat blindés. Mais les responsables américains de la défense affirment que le char Abrams est compliqué et coûteux, et que son moteur à réaction le rend plus difficile à ravitailler que le Leopard, qui utilise du diesel.

“Nous ne faisons jamais quelque chose seuls, mais avec d’autres, en particulier les États-Unis”, a déclaré Scholz lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, mercredi.

Loveday Morris, Dan Lamothe, Annabelle Chapman, Isaac Stanley-Becker et Karen DeYoung ont contribué à ce rapport.

