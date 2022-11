L’Allemagne est ouverte au commerce avec la Chine – mais nous ne sommes pas stupides, dit le vice-chancelier

Certaines parties des services de santé allemands, des semi-conducteurs, des télécommunications, de l’énergie et des infrastructures critiques, comme les ports de Hambourg, faisaient partie des domaines où l’Allemagne considérerait l’argent de l’étranger “avec scepticisme”, a déclaré Habeck.

Habeck a également indiqué à CBNC quelles industries devraient et ne devraient pas nouer des liens plus étroits avec la Chine, affirmant que certains secteurs “ne sont pas ouverts à la vente”.

Il n’y a “rien de mal” à ce que les entreprises chinoises investissent en Allemagne et vice versa, mais la guerre en Ukraine a montré que “ce qui semble être un partenaire fiable peut très vite s’avérer être un partenaire qui vous détourne”, a déclaré le ministre de l’Economie à CNBC. , faisant un clin d’œil à l’invasion russe et à l’Europe qui se bouscule pour diversifier ses approvisionnements énergétiques.

L’Allemagne est ouverte au renforcement des liens avec la Chine mais devrait rester prudente quant à la destination de tout investissement, a déclaré le ministre de l’Economie et vice-chancelier du pays, Robert Habeck.

Les membres de la coalition au pouvoir de Scholz à Berlin ont exprimé leur inquiétude quant aux liens de l’Allemagne avec la Chine, et Habeck a déclaré que s’il y avait “une unité à l’égard de la Chine”, il “ne peut pas promettre” qu’il n’y aura pas d’autres arguments sur le sujet au sein de la gouvernement allemand.

L’histoire des droits de l’homme en Chine est l’une des raisons de l’hésitation des pays à se rapprocher du pays. En août, les Nations Unies ont déclaré que le traitement réservé par la Chine aux Ouïghours et à d’autres groupes ethniques minoritaires pourrait constituer des crimes contre l’humanité, tandis que l’administration Biden a imposé des restrictions commerciales à plus de 30 entités chinoises en décembre pour violations des droits de l’homme. Pékin a nié à plusieurs reprises avoir commis des violations des droits humains contre les Ouïghours.

Les investisseurs et les entreprises en dehors de la Chine sont également devenus plus prudents à l’égard du pays ces dernières années après que les verrouillages stricts de Covid-19 ont étouffé les chaînes d’approvisionnement et que Pékin a réprimé les entreprises technologiques étrangères, ce qui ne devrait pas changer maintenant que le président Xi Jinping a défini envisage un troisième mandat.

Partenariat avec la Chine

La relation entre l’Europe et la Chine “doit être un partenariat” en raison de l’importance de la Chine sur le marché mondial, selon Arancha Gonzalez, doyenne de PSIA à Sciences Po, et Philippe Varin, vice-président de la Chambre de commerce internationale.

“Maintenant, il y a un espace de coopération et nous devons l’utiliser”, a déclaré Gonzalez à Silvia Amaro de CNBC lors du Forum de Paris sur la paix samedi.

“Si nous voulons garantir la stabilité financière à l’échelle mondiale, si nous devons lutter contre les pandémies, si nous voulons réussir à [the] lutte contre le changement climatique, nous devons parler et discuter avec la Chine”, a déclaré Gonzalez.

Elle a ajouté que l’Europe pourrait également devoir parler à la Chine “si nous voulons éviter qu’une arme nucléaire ne soit utilisée sur le continent européen”.

S’adressant à “Squawk Box Asia” de CNBC vendredi, Joerg Wuttke, président de la Chambre de commerce de l’UE en Chine, a déclaré que les inquiétudes que l’Allemagne dépendait trop du pays étaient “exagérées”.