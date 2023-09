L’Allemagne est « l’homme malade de l’Europe » – et cela provoque un virage à droite, selon un éminent économiste

L’Allemagne est à nouveau « l’homme malade de l’Europe », selon Hans-Werner Sinn, président émérite de l’Institut Ifo, et les défis que cela pose, notamment en termes de stratégie énergétique du pays, pourraient profiter à une droite de plus en plus populaire. des soirées.

Le surnom d’« homme malade de l’Europe » a refait surface ces dernières semaines alors que la production manufacturière continue de stagner dans la plus grande économie de la région et que le pays est aux prises avec des prix élevés de l’énergie. Le terme a été utilisé à l’origine pour décrire l’économie allemande en 1998 alors qu’elle faisait face aux défis coûteux d’une économie post-réunification.