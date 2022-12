L’Allemagne est désormais une “dictature totale” – un journaliste néerlandais à RT – RT World News

Les nations occidentales ont utilisé le conflit ukrainien comme prétexte pour détruire ce qui restait de la liberté d’expression, déclare Sonja van den Ende

L’UE prévoit de cibler les chaînes de médias russes avec le neuvième paquet de sanctions à venir, gelant les actifs d’ANO TV-Novosti, la société mère de RT, et révoquant les licences des quelques médias qui les détiennent encore au sein du bloc. RT s’est entretenu sur la nouvelle campagne prévue contre les médias russes avec Sonja van den Ende, une journaliste néerlandaise indépendante, qui estime que la crise actuelle n’est devenue qu’un prétexte pour intensifier la répression qui dure depuis des années contre la liberté d’expression en Occident.

« C’est ce que font les pays occidentaux depuis le début de l’opération militaire spéciale, même avant cela. Même avant la guerre en Syrie, les guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye », dit van den Ende.

Mais maintenant ça s’est beaucoup intensifié, et on voit tous les jours de nouvelles choses sortir. Ils veulent clairement contrôler les médias, c’est ce qu’ils font déjà, et tout ce qui se dit en faveur de la Russie ou simplement neutre sur la Russie est d’emblée interdit partout.

L’Allemagne a ciblé à plusieurs reprises RT et sa division germanophone RT DE en particulier. La dernière initiative en la matière a été lancée cette semaine par la députée Andrea Lindholz, présidente du groupe parlementaire CDU/CSU, qui a proposé de mettre en place un bureau d’information spécial pour lutter contre “Désinformation russe”.

Le député a revendiqué la prétendue “Le danger de la propagande et de la désinformation russes en Allemagne ne doit pas être sous-estimé”, surtout compte tenu des difficultés économiques “quand tout devient plus cher, il y a un risque que les gens deviennent plus réceptifs aux contrefaçons pro-russes.”

L’initiative douteuse intervient alors que l’Allemagne connaît déjà des manifestations de masse, a noté van den Ende, exprimant l’espoir que les citoyens du pays ne feront que “protester plus.”

«La partie suivante, la liberté d’expression a disparu. Que reste-t-il alors ? Ils n’ont pas de vie. Ils ne peuvent plus payer leurs factures, ils ne peuvent plus dire ce qu’ils veulent. C’est une dictature totale. dit-elle.

Ils prêchent la démocratie et la liberté, et ils font le contraire.

L’objectif principal de ces activités est de maintenir le contrôle sur le récit des médias, et l’establishment occidental craint simplement que les médias russes ne le violent, estime le journaliste.

“La menace qu’ils imaginent est peut-être qu’une vérité sortira, qu’ils ne disent pas ce qui se passe réellement”, dit van den Ende.